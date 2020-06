Ricky Martin afectado por la muerte de George Floyd Información General 09 de junio de 2020 Redacción Por Ricky Martin: “Soy un hombre latino y homosexual viviendo en los Estados Unidos, soy una amenaza” El cantante puertorriqueño realizó un duro análisis sobre el racismo tras el asesinato de George Floyd y aseguró: “Siempre fue así, lo que pasa es que ahora tenemos cámaras y lo vemos”

El repudio masivo ante el asesinato de George Floyd, ocurrido el pasado 25 de mayo en Minneapolis, sigue replicándose en diferentes rincones del mundo a través de movilizaciones masivas contra la desigualdad racial y la brutalidad policial. A su vez, reconocidas personalidades de diferentes países se manifestaron al respecto. Ricky Martin fue una de ellas y realizó un crudo análisis sobre lo ocurrido.

En diálogo con el conductor de radio y televisión Enrique Santos, Ricky Martin compartió los temores a los que se enfrenta día a día: “Mira, soy un hombre latino, homosexual, casado con un hombre árabe viviendo en los Estados Unidos: o esa, yo soy una amenaza para esta gente, por donde lo veas”.

“Vivo esto todos los días. No tan expuesto porque vivo aislado, en mi casa, soy tranquilo: voy de aquí a mi trabajo y de mi trabajo vuelvo a mi casa. El estudio está en mi casa. Pero vivimos aquí y escuchamos las historias y sentimos… Si paramos el carro a tomar un café en un dinner puede ser peligroso. Yo no crecí pensando que Estados Unidos era así, pero Estados Unidos era así… Siempre ha estado así”, dijo el reconocido músico, quien está casado con el pintor sueco-sirio Jwan Yosef.

En ese sentido, aseguró que la injusticias y la discriminación siempre existieron pero que antes no se veían con tanta claridad como ahora, que existe la posibilidad de sacar el teléfono del bolsillo y grabar, por ejemplo, el asesinato de George Floyd.

Respecto a cómo maneja este tema con sus hijos, Renn, Lucía y los mellizos Valentín y Matteo, dijo que les enseña “el amor” y que intenta evitar que miren demasiada televisión: “En los últimos días hemos tratado de ver lo menos posible. Me mantengo informado porque tengo que saber lo que está pasando, pero ha sido una gran terapia alejar a los niños de la pantalla. Porque aunque ellos no la vean, están escuchando. Para mi cicatrización es bueno estar enfocado en saber lo que está pasando pero apagar…”, reveló.

“Hay que hablar del amor, enseñar el amor -aseguró Ricky Martin-. No importa a quién ames, de dónde vengas, tu status social, tu color de piel… Me enferma tener que estar hablando de esto”.

De todas formas, el reconocido músico dijo que el racismo ha estado presente desde siempre incluso entre los latinos, y cada uno se debería encargar día a día de erradicarlo: “Yo puertorriqueño, tú argentino, tú mexicano… Nosotros también lo usamos. Nuestros abuelitos a lo mejor un poco más que nosotros. Pero está ahí. Está en nuestros hogares y es muy triste. Entonces, yo como padre lo único que puedo hacer hoy es romper esa cadena, ese eslabón. Solo comparto lo que voy a hacer: me encargaré en mi casa de romper ese eslabón. Creo que puede ser el comienzo de algo”.

El sábado se realizaron movilizaciones en diferentes ciudades de los Estados Unidos y en todo el mundo en homenaje a George Floyd, que fue inmovilizado hasta la asfixia por un oficial de policía blanco durante un arresto el 25 de mayo en Minneapolis.

La polémica creció ante la represión de las protestas por las fuerzas de seguridad. En los últimos días circularon imágenes que muestran intervenciones policiales violentas contra manifestantes pacíficos.

Ricky Martin, por su parte, no ha dejado de trabajar a pesar de la pandemia por el coronavirus y a fines de mayo sorprendió a sus fans al lanzar un álbum titulado Pausa, que cuenta con colaboraciones de músicos como Sting y Bad Bunny, que se puede escuchar en todas sus plataformas digitales.

“El momento que recibí las canciones masterizadas sentí que no quería seguir el proceso tradicional de lanzar un álbum, es decir, esperar semanas y hacer una gran promoción de eso. Por primera vez en mi carrera, quise entregarlo así y que el factor sorpresa hiciera su magia. Lo que van a encontrar en este EP es transparencia, pureza, romanticismo, nostalgia y mucha vida”, contó el artista según informó Reuters.