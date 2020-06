Mirtha Legrand, fanática de una canción de Los Palmeras: “Le levanta el ánimo" Información General 09 de junio de 2020 Redacción Por Mientras hablaba con Rubén Deicas, cantante de la banda, Juana Viale contó que hay un tema suyo que le gusta mucho a su abuela.

FOTO ARCHIVO// LOS PALMERAS// La famosa conductora es fanática del "Bombón asesino".

Días después de alcanzar el reconocimiento internacional al aparecer en la portada de la prestigiosa revista Billboard, Rubén Cacho Deicas y Miguel Camino, de Los Palmeras, estuvieron invitados a Almorzando con Mirtha Legrand este domingo. Su participación no fue en persona, sino a través de Skype, pero aún así pudieron mantener una distendida charla con Juana Viale, quien continúa reemplazando a su abuela en sus dos programas de televisión.

En medio de la charla, Deicas intentó sorprender a Juana al contar que Mirtha es fanática de “Bombón asesino”, uno de los temas más famosos de la reconocida banda santafesina, que ya lleva casi medio siglo de historia. Sin embargo, ocurrió todo lo contrario: la joven actriz ya tenía esa información y reveló más detalles sobre el vínculo de su abuela con la canción de cumbia.

Deicas contó que la diva le había dicho que suele escuchar el tema por las mañana, ya que “le levanta el ánimo”. “¡Sí! ¡Es su canción preferida! Pongamos un poquito de ‘Bombón asesino’ para la abuela -le pidió Juana a la producción, mientras comenzaba a sonar la canción de fondo-. Todos a bailar, siempre. No hay excusas para no bailar en la vida".

“Esta música es para levantar el ánimo, levantar el espíritu y que la gente la pase bien. Contagiar la alegría, como se contagia con la música. Desde arriba del escenario nosotros podemos palpar que la gente la pasa muy bien, se olvida de muchas cosas y le da rienda suelta a la alegría”, señaló Cacho Deicas, cantante de Los Palmeras, con su característica simpatía.Juana se manifestó en el mismo sentido: “Eso es lo importante: poder contagiar y dar alegría en estos momentos”. “Es una terapia”, concluyó el músico.

Recientemente, en diálogo con el programa radial Viale 910, por La Red, Cacho Deicas había manifestado sus deseos de que termine la cuarentena obligatoria: “La verdad es que ya se está extrañando (hacer shows en vivo). Nosotros tuvimos que parar por completo. El 11 de marzo estábamos en un teatro en Ituzaingó, en la provincia de Buenos Aires, y ahí vino la noticia. Bueno, la mala noticia. Empezaron a caerse presentaciones que teníamos en todos los lugares del país. Y, hasta el día de hoy, no tuvimos actividad con la música”.

Y luego agregó: “Yo diría que ya estaríamos con la cuarentena. La definiría como que la gente se tiene que cuidar por sí misma ¿No? Sabemos lo que tenemos que usar, los barbijos, los contagios, la distancia... ¡Todo! Bueno, ahora ya pienso que debe correr por cuenta de cada uno. Pero hay que reactivar la economía también, porque si no son cosas muy importantes también que se van quedando en el camino”.

El cantante reconoció que, aunque algunos músicos tienen una situación un poco más holgada, hay un montón de personas que trabajan alrededor de cada presentación en los rubros relacionados al armado del escenario, el sonido y la iluminación, entre muchos otros, que no la están pasando nada bien. “Hay una cantidad de gente que está paradísima y no sabe para dónde disparar. Ese es el gran problema”, señaló.

Cacho contó que en el grupo, solamente, trabajan quince personas, “todos en blanco”. Y aseguró: “Habrá que apechugar los sueldos, las vacaciones, todo lo que corresponde, porque tenemos un equipo de gente muy buena, buenos músicos y buenas personas. Y, hoy por hoy, no los podemos dejar en banda. Los tenemos que aguantar hasta lo que sea posible, esperando que se reactive todo esto. Porque repito: hay un grupo humano muy rico en Los Palmeras. Así que hay que aguantar la carrera con tacos”.