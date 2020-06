Golfistas argentinos vuelven al ruedo Deportes 09 de junio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 9 (NA) - Siete golfistas profesionales argentinos, uno en el PGA y seis en el segundo circuito americano, volverán esta semana a competir oficialmente en Estados Unidos, luego del receso por la pandemia del coronavirus. El chaqueño Emiliano Grillo, diploma olímpico con su octavo puesto en Río 2016, será el único representante albiceleste en el retorno del PGA, que reúne a los mejores jugadores del mundo, muchos de los cuales estarán en el "Charles Schwab Challenge", que se jugará en el "Colonial Country" de Texas, en Estados Unidos.

Grillo, de 27 años, está dentro del field de 148 jugadores encabezado por el norirlandés Rory McIlroy, con 16 de los 20 mejores del ranking, pero sin el estadounidense Tiger Woods. Este torneo se jugará sin espectadores y será el primer evento del calendario PGA luego de la interrupción del pasado 12 de marzo, al cabo de la primera ronda del torneo "The Players".

El plan de la PGA es que el regreso sea bajo estrictas medidas de seguridad, por lo que no habrá público, los jugadores no podrán llevar tras de sí a un gran equipo, habrá desinfectante de manos constantemente. Además, está previsto que todos los jugadores del PGA Tour, sus caddies y todo el personal responsable pasen una prueba PCR antes de cada torneo.

También la PGA alquilará vuelos de un torneo a otro para que los jugadores puedan usar esta opción sin tomar otro tipo de riesgos. Por su parte, el "Korn Ferry Challange", en el TPC Sawgrass marcará el regreso del segundo tour americano, que alcanzó a disputar seis torneos antes de la pausa de 12 semanas debido al COVID-19.

Allí habrá una nutrida presencia de profesionales argentinos a partir del jueves, con Julián Etulain, Nelson Ledesma, Fabián Gómez y Augusto Nuñez. Asimismo, desde este lunes están buscando un lugar en el cuadro principal a través de la clasificación, Tommy Cocha y Alejandro Tosti.