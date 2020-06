Municipio y ANSeS articulan acciones

El intendente Luis Castellano y Diego Mansilla, Jefe Región Litoral de ANSeS (Administración Nacional de la Seguridad Social), mantuvieron un encuentro en la Municipalidad de Rafaela, para luego trasladarse a la UDAI Rafaela, a fin de participar de una videoconferencia con María Fernanda Raverta, Directora Ejecutiva de esa entidad.

En la oportunidad, el intendente saludó a Ofelia Lentore, Jefa de la Unidad de Atención Integral (UDAI) Rafaela, quien recientemente asumió ese cargo.

En cuanto a la videoconferencia mantenida, Castellano explicó: “Pudimos tener una videoconferencia con Fernanda Raverta, con quien realmente compartimos, junto con otros intendentes de todo el espectro de la geografía argentina, la posibilidad de coordinar acciones. ANSeS es el brazo más humano que tiene el gobierno nacional porque desde ANSeS llegan muchas ayudas como la Asignación Universal por Hijo, el Ingreso Familiar de Emergencia, la tarjeta AlimentAR, los bonos de todo el esquema de jubilados”.

Al mismo tiempo, aseguró que “ANSeS es un organismo que hoy está potenciado enormemente. Sin embargo, es necesario también coordinar acciones, que de hecho estamos haciendo con el municipio, pero hay que profundizarlas más”.

También estuvieron presentes Myriam Villafañe, secretaria de Desarrollo Humano, y Juan Ignacio Ruggia, coordinador de Empleo, de la secretaría de Producción, Empleo e Innovación, responsables de las áreas que facilitaron la gestión de varias medidas que el gobierno Nacional puso a disposición de la población, a través de la ANSeS.

Al respecto, a partir de un trabajo conjunto entre Empleo y Desarrollo Humano, se brindó asistencia a aquellas personas que no contaban con la posibilidad de inscribirse para recibir el beneficio del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) otorgado por el gobierno Nacional. “Nosotros hemos hecho un trabajo importantísimo para poder inscribir a casi 2000 personas, quienes no hubieran podido hacerlo a través de la vía online porque es gente que le cuesta mucho, no tienen un teléfono, computadora o conectividad. Y han tenido la posibilidad de ser inscriptos y cobrar el IFE”; aseguró Castellano.

Por otro lado, el intendente comentó que en la videoconferencia mantenida con María Fernanda Raverta “charlamos también de los casi $416 millones que ANSeS ha volcado en los últimos 45 días en el departamento Castellanos. Es un número muy importante porque ese dinero va directamente al consumo y en este momento tan complejo, ayuda a que la rueda de la economía también pueda girar regionalmente”.

Otro punto que se trató en el encuentro virtual fue el tema de la vinculación de las bases de datos “para que nosotros sepamos cuáles son las ayudas que está dando ANSeS y poder coordinar con las ayudas municipales. Esto es fundamental para que no haya superposición”; destacó el intendente.

Diego Mansilla, por su parte, manifestó que “en los últimos 45 días se ha tomado un conjunto de medidas que han significado una inyección de recursos. El Estado Nacional también abona un porcentaje del sueldo a los trabajadores registrados en la actividad privada. Esto marca claramente que hoy tenemos un Estado presente, un Estado nacional que está acompañando la realidad de las familias argentinas, y que está trabajando coordinadamente con los gobiernos provinciales, municipales y comunales en el territorio”.

Además, el Jefe Región Litoral de ANSeS remarcó: “El caso de Rafaela es un ejemplo en muchas cuestiones, cómo ha asistido y acompañado en todo el proceso del cobro del IFE, cómo se hizo toda la operatoria, tomando las medidas sanitarias correspondientes. En este sentido, estamos muy contentos y muy agradecidos, y esto refuerza el compromiso de poder trabajar coordinadamente”.

Ofelia Lentore comentó que “si bien se desarrolló una estrategia de atención virtual y ampliación de la atención telefónica del 130, entendemos que hay que ir dándole solución a toda la gente que necesita cumplimentar sus trámites”.

Por tal motivo, “estamos trabajando con un esquema de atención al público no en general, no abierta al público, sino a los casos de las personas que habían tenido turnos durante el mes de marzo y no pudieron ser atendidos. Estamos empezando a dar los primeros pasos en lo que es atención y en función a la capacidad operativa. En la medida en que vayamos levantando las restricciones, iremos ampliando la cantidad de trámites para poder atender y contener toda la demanda”, indicó Lentore.

Finalmente, la jefa de la UDAI Rafaela dijo que “uno de los denominadores comunes fue la predisposición de los empleados de ANSeS para volver y poder estar trabajando. Y el organismo está proporcionando todo lo que son las medidas de seguridad, tanto para empleados como para el público, en esta circunstancia de la pandemia”.