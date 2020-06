Santa Fe puso en marcha el plan "accesos cuidados" Locales 09 de junio de 2020 Redacción Por A través del Ministerio de Salud y de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, se desarrolla en el peaje de General Lagos de la autopista Rosario-Buenos Aires, y en el control de la localidad de Florencia, en la ruta nacional 11.

FOTO PRENSA GOBERNACION PIONERA. Nuestra provincia ya implementó la iniciativa.

El gobierno de Santa Fe, a través del Ministerio de Salud y de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), puso en marcha este lunes el Plan Accesos Cuidados en dos de los puntos de la provincia con mayor circulación desde otros territorios: la autopista Rosario-Buenos Aires (peaje General Lagos), y la ruta nacional 11 (en el control de la localidad de Florencia), en el límite con Chaco. De esta manera, se transforma en la primera jurisdicción en implementar dicha iniciativa, en el marco de la pandemia Covid-19. “Estamos haciendo un trabajo más arduo que el que veníamos realizando desde el principio, no solo en los controles interprovinciales, sino en el interior de la provincia. Y ahora le estamos dando una vuelta más, tratando de cerrar la ventana de los pacientes asintomáticos, en el control de peaje de General Lagos, con control de la documentación respaldatoria y de temperatura”, explicó el titular de la APSV, Osvaldo Aymo.

Y detalló: “Lo que agregamos ahora, con controles aleatorios, tanto para transporte de mercancía como vehículos particulares, es separar conductores de la ruta para averiguar el origen y destino de su trayectoria. Si el destino es una ciudad de la provincia, hacemos unas preguntas básicas, sobre si en las últimas 48 horas tuvo síntomas como fiebre, tos o alguna dificultad respiratoria. Si la respuesta es negativa, se le vuelve a tomar la temperatura y se le hace la detección de olfato. Si está todo bien, la persona puede seguir circulando. Pero si algún parámetro es anormal hacemos un hisopado y activamos el protocolo de aislamiento Covid-19”.

Finalmente, el funcionario recordó que “estamos en un 70 por ciento de la cantidad de vehículos que circulan en época normal. A pesar de eso, profundizar los controles puede llevar un poco más de tiempo. En general, hay predisposición. De todos modos, pedimos paciencia a los conductores por las pequeñas demoras que se puedan ocasionar. Y pedir a todos responsabilidad social: si tienen que viajar, si no les queda opción, que tomen los recaudos necesarios. Si no, que traten de no hacerlo”.