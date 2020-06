Monarriz y su relación con los Romero Deportes 09 de junio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 9 (NA) - El ex entrenador del plantel superior de San Lorenzo Diego Monarriz, quien actualmente se encuentra a cargo del equipo de Reserva, se refirió ayer a su conflicto con los hermanos Óscar y Ángel Romero y aseguró que no tiene rencor porque se dijeron "las cosas en la cara". A cuatro meses del cruce entre los futbolistas paraguayos y Monarriz en Córdoba, en medio de un partido ante Talleres, el ex director técnico del "Ciclón" aseguró que los Romero son "dos pibes excepcionales".

"Los Romero son dos pibes excepcionales pero hubo muchos obstáculos en el medio. No tengo rencor y nos dijimos las cosas a la cara", manifestó el declaraciones radiales. Y agregó sobre aquel enfrentamiento en el entretiempo del duelo con el equipo cordobés: "Nunca se me fue nada de las manos pero soy consciente de que todo siempre cae sobre el DT".

En cuanto a su experiencia como entrenador del primer equipo del elenco de Boedo, señaló: "No me puedo quejar de mi paso como técnico de la Primera porque me dieron todo". "Tuve total apoyo y libertad para manejar todo a mi parecer y nunca quisieron imponerme nada", finalizó.