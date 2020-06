Venezuela o el infierno Nacionales 09 de junio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 9 (NA).- El presidente Alberto Fernández anunció ayer que se avanzará con la expropiación de la empresa exportadora de cereales Vicentín y advirtió que la oposición tendrá durante el debate en el Congreso "la oportunidad" de comparar al Gobierno nacional "con Venezuela, con el infierno".

"El debate habrá que darlo en el Congreso. Ahí van a tener oportunidad de compararnos con Venezuela, con el infierno y con todas las otras cosas los que quieran hacerlo. Siempre digo que hay dos tipos de opositores: los que gobiernan y los que escriben en Twitter", enfatizó Fernández.

En una conferencia de prensa en Casa Rosada, el jefe de Estado destacó que Vicentín es "una empresa que está en concurso preventivo camino a la quiebra", y apuntó: "No es una empresa próspera que se nos ocurrió expropiar".

"No sé qué ha dicho la oposición, no tengo la menor idea. Lo que estoy seguro es de que los santafesinos y los productores santafesinos deben estar muy contentos oyendo esta noticia", agregó.