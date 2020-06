Roger Penske quiere público en la Indy 500

Roger Penske es propietario de la categoría IndyCar y del mítico circuito del Indianápolis Motor Speedway, en el que se desarrollan las emblemáticas Indy 500, que este año, por primera vez en su historia, no se pudieron disputar en el mes de mayo.

Vale la pena recordar que como consecuencia de la pandemia de coronavirus, Estados Unidos es el país más afectado en el mundo, liderando las estadísticas, tanto en cantidad de fallecidos como de contagiados.

Por lo tanto, la categoría IndyCar, recién pudo iniciar su temporada durante el pasado fin de semana en el óvalo de Texas (ver en esta misma página) y obligó a introducir varias modificaciones en el calendario.

Las tradicionales Indy 500, de acuerdo a lo manifestado por Penske, sufrirían una nueva postergación, habida cuenta del interés del propietario del escenario de llevar adelante esa carrera con la presencia de los espectadores.

A raíz de esa idea, la competencia se estaría realizando en el mes de octubre, según expresó Penske: "Confíen en mí, vamos a correr las 500 Millas de Indianápolis con aficionados".



¿TAMBIEN F1?

A raíz de los problemas de Liberty Media para diagramar un calendario para el Mundial de Fórmula 1 y de las graves dificultades financieras del Circuito de las Américas, la categoría descartaría viajar este año a la ciudad de Austin, estado de Texas.

Por lo tanto, una alternativa sería volver a Indianápolis, donde podría utilizar el diseño convencional, que recibió en varias oportunidades a la categoría y al Campeonato Mundial de Motociclismo.

En caso de llegarse a un acuerdo entre la empresa que posee actualmente los derechos comerciales y Roger Penske, la máxima categoría del deporte motor internacional, podría regresar al Indianápolis Motor Speedway.

Pero se especula además que uno de los circuitos más famosos del mundo podría recuperar su fecha en un par de temporadas, en lugar de Austin, que resignaría su lugar por los apuntados problemas económicos.

El calendario 2020 de la Fórmula 1, que todavía no arrancó, tendrá como primera cita al Gran Premio de Austria, que tendrá dos pruebas en fines de semana consecutivos.

La carrera inaugural de la actual temporada se anuncia para el 5 de julio y la segunda para el 12 del mismo mes, en el Red Bull Ring, el autódromo de Spielberg.

No habrá aficionados, pero se estima que aproximadamente dos mil personas desempeñarán tareas de organización y fiscalización en el circuito austríaco, sumándose a ellos los integrantes de los equipos.

En nuestro continente, por ahora los únicos Grandes Premios confirmados son los de México y Brasil.

Los mexicanos volverán a usar el circuito "Hermanos Rodríguez", en tanto que los brasileños recibirán a la categoría en el "José Carlos Pace", en la ciudad de Sao Paulo.