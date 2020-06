Fernando Zampedri tiene chances de jugar en México Deportes 09 de junio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO ARCHIVO NA MACO./ El atacante no volvería a Central.

El atacante argentino Fernando Zampedri asoma en el radar del Necaxa de México, en caso de que el también entrerriano Mauro Quiroga sea transferido al América en este mercado de pases El goleador Zampedri, de último paso por Universidad Católica de Chile, volverá a Rosario Central, a partir del primer de julio. Y una de las posibilidades de salida del ex jugador de Atlético Tucumán “es el fútbol de México”, tal como anticipó el diario Record.

La chance que se le abre al oriundo de Chajarí involucra al Necaxa, siempre y cuando la entidad con sede en Aguascalientes “transfiera al América” al centrodelantero Quiroga, ex Atlético de Rafaela y Argentinos Juniors, entre otras entidades.

Zampedri, cuyo pase está valuado en 1,5 millones de dólares, es seguido por Necaxa ante esta “posible transacción” de Quiroga al América Hasta el momento, los ‘Rayos’, que son dirigidos por Alfonso Sosa, tienen en su plantel-además de Quiroga- a los argentinos Rodrigo Noya (nacionalizado mexicano) y Maximiliano Salas (ex All Boys), informó la agencia Télam.