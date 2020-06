Llega el Land Rover Colossus: combinación de SUV y pick up Automotores 09 de junio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Un diseñador ha presentado un prototipo que combina características de SUV y pick up para un concept denominado Land Rover Colossus.

El fabricante Land Rover cuenta con una variada gama de modelos SUV, pero se ha conocido un prototipo totalmente diferente.

El Land Rover Colossus nace de manera independiente por un estudio de diseño. Se trata de un SUV multipropósito que parece combinarse con las características de una pick up.

Quien estuvo a cargo del concept es el diseñador industrial Nicolas Araya y fue creado durante su curso de Capacitación en diseño de automóviles en Advanced Design – Innovation Studio ADIStudio en Argentina.

La característica principal del Colossus es su pilar C deslizante que, cuando se desliza hacia atrás, lo convierte en SUV de 5 o 7 asientos. Si el movimiento es sentido contrario, gira la sección trasera de la cabina en una camioneta cama.

El objetivo de este concept Land Rover Colossus es maximizar la versatilidad. Sumandole mejores aspectos de un SUV premium con la funcionalidad de una pick up.

El estudio de innovación ADIS en Argentina fue creado por Lucas Colombo Carbone, que trabajó en Mercedes-Benz durante 12 años. Desde la firma británica no han hecho mención sobre el prototipo que ha creado Araya, quien lo bautizó como Colossus. (Fuente: Conduciendo.com)