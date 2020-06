Mató de dos puñaladas a perro de una vecina Policiales 09 de junio de 2020 Redacción Por Un sujeto de 26 años de edad, fue detenido por personal de la Comisaría 7ª de la localidad de Humberto Primo, en nuestro Departamento.

Una joven de 21 años de edad y domicilio en la calle San Juan (S) sín número de la localidad de Humberto Primo, ante autoridad de la Comisaría 7ª denunció que un tal Emanuel y reside en cercanía de la finca que habita la exponente, le mató un perro utilizando una cuchilla de cocina.

La muchacha comentó que el can se hallaba junto a ella en la esquina de las calles Mendoza (S) y 20 de julio, y al respecto un veterinario determinó que el can murió como consecuencia de dos puñaladas que causaron la perforación del pulmón y hemorragias en vasos pulmonares.

Tras darse conocimiento a la fiscal en turno, se dispuso la detención de Rodolfo Emanuel C., de 26 años y domicilio en la calle 20 de julio S/Nº, quien quedó a disposición de la representante del Ministerio Público Fiscal.