Una mujer intentó matar a quien está con su exesposo Policiales 09 de junio de 2020 Redacción Por VICTIMA ES PERIODISTA DE CANAL 26

BUENOS AIRES, 9 (NA). - La periodista Melisa Zurita, de Canal 26, sufrió un intento de homicidio de parte de la expareja de su esposo, cuando la mujer intentó apuñalarla delante de su hija de tres años en su casa, situada en un barrio cerrado de la zona de Parque Leloir, en el partido de Ituzaingó.

Tras la agresión la autora, una mujer de 37 años, robó el celular y la camioneta de la víctima, a bordo de la cual escapó, pero fue detenida por la Policía de la zona.

La detenida fue identificada como Geraldine Martínez, quien tiene residencia en el barrio porteño de Puerto Madero, y había sido novia y pareja del empresario Gustavo Holstein, esposo de Zurita.

La periodista de 40 años, en diálogo con el canal TN, contó que la mujer entró al barrio Casco Leloir cortando con un alicate el alambrado perimetral.



LA UBICARON

DEAMBULANDO

"En primer lugar, un vecino la vio deambular en el barrio y le preguntó qué estaba haciendo, a lo que respondió que estaba esperando a su novio", contó.

Poco después, la mujer, a los gritos, se introdujo en la casa y amenazó a Zurita con un arma.

"Yo intentaba calmarla, trataba de decirle que hablemos, pero no lo hacía. Fue totalmente aterrador", contó la periodista.

En un momento, Zurita tomó a su hija de la mano y logró escapar hacia el parque del barrio.



HUBO AMENAZAS

DE MUERTE

La agresora, luego de amenazarla de muerte a los gritos, se apoderó de la camioneta de la dueña de casa e intentó escapar, pero fue detenida por la Patrulla Comunal de Ituzaingó.

Zurita señaló que tiene alrededor de una decena de denuncias realizadas por amenazas contra la mujer, que tiene dos hijos fruto de la relación que había tenido con su esposo.

También sostuvo que contaba con información de que como entrar a su casa, porque había residido y había aportado ideas en su construcción.

"Yo no la conocía a esta mujer. Me puse de novia, antes de casarme, cuando mi marido ya se había separado", aseveró Melisa Zurita.