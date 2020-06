Contagios de coronavirus superan los siete millones y las muertes llegan a 405 mil Internacionales 09 de junio de 2020 Redacción Por Estados Unidos lidera el ranking de casos y de fallecimientos. Brasil también es uno de los países con mayor cantidad de afectados. En tanto, la OMS dice ahora que es "muy inusual" que los enfermos asintomáticos contagien el virus.

BUENOS AIRES, 9 (NA).- Los contagiados por coronavirus en el mundo superaron los siete millones de casos, mientras que los muertos son más de 405 mil según el último informe publicado ayer por la universidad estadounidense Johns Hopkins. Hasta el momento hay 7.081.665 pacientes infectados por el virus en más de 180 países, con 3.153.223 recuperados. Con los últimos datos, la cantidad de muertos por coronavirus ascendía a 405.002.

Estados Unidos es el país con más personas infectadas -casi el triple de casos que tiene su seguidor- con 1.955.711 de pacientes con Covid-19 y 110.876 fallecidos. Brasil, ya instalado como el segundo país con mayor cantidad de contagios, tiene 691.758 infectados, y el tercero entre los decesos -superó a Italia-, con 36.455 fallecidos.

Rusia acumula 476.043 contagiados, pero con baja cantidad de muertos en comparación a esos países, 5.963. Gran Bretaña sumó 288.827 casos y quedó cuarto, pero en número de muertos, con 40.680, está segundo.

Por su parte, India -es el país asiático más complicado- pasó al cuarto puesto entre los de mayores contagios con 265.869 infectados y 7.473 fallecidos, mientras que España tiene 241.717 contagiados y 27.136 muertos e Italia, 235.278, y ahora cuarta entre los muertos, con 33.964.

Luego viene Perú con 196.515 enfermos y 5.465 decesos, Francia suma 191.313 casos y 29.212 muertes, Alemania registra 186.109 infectados y 8.695 decesos e Irán 173.832 infectados y 8.351 muertes.

Turquía acumula 171.121 infectados y 4.711 fallecidos, Chile registra 138.846 afectados y 2.264 decesos, México alcanzó los 117.103 infectados y 13.699 fallecidos, Arabia Saudita posee 105.283 enfermos y 746 muertos, Pakistán tiene 103.671 afectados y 2.067, y Canadá suma 97.498 contagiados y 7.889 víctimas fatales.

En tanto, China, nación donde se originó el brote, tiene 84.192 contagiados y 4.638 muertes. Sin embargo, los medios de prensa chinos críticos de la gestión de gobierno de Xi Jinping desconfían de la veracidad de los datos oficiales sobre la evolución de la enfermedad allí.

Por último, en África, el país más afectado por la propagación de la enfermedad es Sudáfrica con 50.879 casos y 1.080 muertos, seguido por Egipto, que suma 35.444 enfermos y 1.271 decesos.



DEBATE SOBRE LOS

ASINTOMATICOS

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo este lunes que es "muy inusual" que los enfermos asintomáticos están esparciendo el Covid-19, al contrario de lo que se sostenía hasta ahora sobre que ellos eran la principal fuente de contagio de la enfermedad.

"A partir de los datos que tenemos, parece raro que una persona asintomática realmente transmita a un individuo secundario. Muy raro", dijo Maria Van Kerkhove, jefa de la Unidad de zoonosis y Enfermedades Emergentes de la OMS, en una conferencia de prensa en Ginebra.

Hasta el momento se sostenía que el coronavirus podría propagarse fácilmente por el contacto de persona a persona, incluso si el portador no tenía síntomas.

Algunas personas nunca desarrollan síntomas o solo desarrollan síntomas leves, mientras que otras pueden no padecerlos hasta días después de haber sido infectados.

La OMS dijo hoy si bien puede producirse una propagación asintomática, no es la principal forma de transmisión.

Van Kerkhove dijo que según los datos de distintos países, cuando se realiza un seguimiento de las personas sin síntomas de Covid-19 durante un largo período para ver si transmiten la enfermedad, hay muy pocos casos de propagación.

"Constantemente estamos viendo estos datos y estamos tratando de obtener más información de los países para responder realmente a esta pregunta. Todavía parece raro que las personas asintomáticas realmente transmitan en adelante", consideró.

De confirmarse que la propagación asintomática no es el principal impulsor de la transmisión del coronavirus, las implicancias políticas podrían ser grandes, ya que el "potencial de transmisión presintomática" fue tomado como argumento en el mundo para justificar la importancia del distanciamiento social.

En la conferencia, la OMS también consideró que "la complacencia es la mayor amenaza" para los países que están superando la pandemia, y volvió a alertar sobre el riesgo de rebrotes en los lugares donde se están produciendo concentraciones de personas debido a las protestas contra el racismo.

No obstante, el responsable operacional de la lucha contra el Covid-19, Mike Ryan, recordó que para que haya contagio se requiere haber estado en contacto prolongado con una persona enferma y que, en principio, en manifestaciones multitudinarias "no se cumple la definición de contacto".

"El riesgo está en la cercanía con persona con síntomas. Esas personas no deben acudir a ningún tipo de actividad púbica", enfatizó.