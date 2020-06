País libre del virus Internacionales 09 de junio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

El gobierno de Nueva Zelanda anunció que el último enfermo de coronavirus ya se curó, por lo que a partir de este lunes sus habitantes pueden movilizarse, reunirse y viajar dentro del país sin restricciones. “Ahora hay cero casos activos en Nueva Zelanda; gracias por quedarse en casa, evitar riesgos, y por apoyar a los que luchan contra el virus”, dijo a través de Twitter el gobierno, que por precaución decidió no abrir las fronteras todavía.

La premier Jacinda Ardern confesó haber bailado de alegría en su casa cuando tuvo la confirmación del pasaje fundamental. Ardern agregó que el distanciamiento social y la prohibición de reunirse en Nueva Zelanda ya no son necesarios."Creemos que hemos eliminado la transmisión del virus en Nueva Zelanda por ahora", dijo durante una declaración.

Con una población de cinco millones de personas, Nueva Zelanda registró 1.154 casos de coronavirus y 22 muertes por la enfermedad, y no registró nuevos contagios en los últimos 17 días.