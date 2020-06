Bolsonaro, preocupado por protestas en medio de la manipulación de datos Internacionales 09 de junio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BRASILIA, 9 (TELAM).- En medio del escándalo por la manipulación de datos de las víctimas del coronavirus, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, reconoció este lunes que las protestas que piden su renuncia le “preocupan”, pero afirmó que ganará “la guerra” y que el país no girará “a la izquierda”, al tiempo que reiteró que su gobierno no es el responsable por los más de 37.000 muertos y el desempleo causados por la pandemia.

El escándalo generado por la alteración de datos del Ministerio de Salud -que lo atribuye a un error- abrió la semana de Bolsonaro, que por primera vez aceptó que las protestas opositoras del domingo pueden erosionar al gobierno.

En paralelo, la mitad de los shoppings del país comenzó a funcionar con restricciones. San Pablo, el epicentro del brote en el país, espera haber llegado a la “meseta” de contagios, mientras que Fortaleza, capital de Ceará, tercer estado más perjudicado por el coronavirus, abrió el comercio callejero y se generaron aglomeraciones de clientes en sus calles peatonales de comercio popular.

Mientras la apertura que tanto exigió avanza, Bolsonaro no logra frenar la tensión política. En el Palacio de la Alvorada, ante militantes que grabaron su declaración, el presidente reconoció ayer que las protestas del fin de semana contra su gobierno son "el gran problema del momento" y afirmó que va a vencer "esta guerra" y evitará que Brasil "gire a la izquierda".

Bolsonaro no se refirió directamente a la omisión de datos del Ministerio de Salud, que institucionalmente generó una reacción de los estados y, principalmente, del presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia.

"Jugar con la muerte es perverso. Al alterar los números, el Ministerio de Salud tapa el sol con la mano. Hay que recuperar la crediblidad de la estadística. Un ministerio que tortura números crea un mundo paralelo para no enfrentar la realidad de los hechos", denunció Maia.

Varios opositores pidieron convocar al ministro de Salud, el general Eduardo Pazuello, quien por orden de Bolsonaro decidió alterar el conteo de fallecidos diarios y también la forma de divulgación, sin dar detalles sobre edades, clases sociales, lugar o enfermedades preexistentes.

El modelo que funcionó con los dos ministros de Salud anteriores -Luiz Mandetta y Nelson Teich, que renunciaron en medio de la pandemia por divergencias con Bolsonaro- está siendo alterado por los al menos 12 militares que asumieron en la segunda y tercera línea de la cartera sanitaria.