En la Provincia no reportan nuevos casos de Covid-19

SE MANTIENE EN 276 LAS PERSONAS CONTAGIADAS

FOTO SCS JORGE PRIETO.

En tiempos de alta sensibilidad social, cada vez que el Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe informa que no se registraron nuevos casos de coronavirus es motivo de una pequeña celebración, de un puño cerrado. Paso a paso, o día a día, así es la dinámica de la evolución de la enfermedad que no permite bajar la guardia a pesar de que se haya desacelerado sustancialmente el ritmo de contagios.

En el reporte nocturno, la Dirección Provincial de Epidemiología, señaló que "en el día de la fecha (domingo) no se han confirmado casos nuevos de Covid-19, en el territorio provincial" y que por tanto "el total de casos desde el comienzo de la pandemia a la fecha es 276".

Como siempre, recordó que de esos casos, 268 fueron atendidos y estudiados en la provincia, 8 fuera de la misma, pero de pacientes con residencia habitual en Santa Fe (2 en provincia de Buenos Aires, 2 en CABA, 2 en Mendoza, 1 estudiado en Córdoba y 1 estudiado en Chaco).

También recordó que hasta la fecha se registran un total de tres fallecidos para la provincia, uno de los cuales era un ciudadano rafaelino de 63 años. Además, la cartera sanitaria precisó que un paciente se encuentra internado en cuidados intensivos con asistencia respiratoria mecánica y que otros dos afectados permanecen internados en sala general. Los demás casos confirmados presentan una evolución favorable.

Si se tiene en cuenta que de los casos atendidos y estudiados en la provincia -esto es 268- un total de 237 pacientes confirmados no activos entonces significa que solo 31 santafesinos aún se encuentran cursando la enfermedad.

Por último, se indicó que en la provincia se registraron 10.181 notificaciones de las cuales 9.691 fueron descartadas y 214 continúan en estudio.



DEPARTAMENTO

CASTELLANOS

Respecto a los casos del departamento Castellanos, hasta ahora fueron confirmados 21 en Rafaela y 1 en la localidad de María Juana, aunque a esta altura todos se encuentran en la categoría de "no activos". Con el Plan DetectAr, impulsado por el Gobierno nacional para efectuar testeos en barrios populares, se incrementó en gran medida los análisis en Rafaela aunque hasta el momento todos los resultados son negativos.

En este sentido, ya se descartaron 200 casos en esta ciudad y un total de 284 en el caso del departamento Castellanos. Sin embargo, aún faltan los resultados de 8 muestras de esta ciudad y otras 3 de la ciudad de Frontera.



VILLA OCAMPO

Con base operativa en Villa Ocampo, equipos de salud, encabezados por el Ministerio de Salud de la provincia, procedieron a llevar adelante el Plan DetectAR en las localidades de Tacuarendí, Las Toscas, Florencia, San Antonio, Villa Ocampo y Los Tabanos.

“Este plan comenzó durante la mañana de este sábado con todos aquellos casos que tuvieron nexo epidemiológico, alcanzo una toma de 40 muestras durante los días de ayer y hoy. Por la mañana de este domingo se continuó el DetectAR en Villa Ocampo donde se tomaron 40 muestras de nexo directo del caso 0. Es importante porque todos estos pacientes que fueron hisopados tenían un nexo epidemiológico directo y a la vez presentaban holigosíntomas”, informó el secretario de Salud adjunto, Jorge Prieto.

Asimismo, el funcionario provincial afirmó: “En cuanto a la situación que se viene desarrollando en Reconquista, todos los casos hasta la fecha han sido negativos, salvo el caso 0 positivo que el martes habiendo cumpliendo los 12 días del hisopado se le hará un control epidemiológico de la situación junto a su nexo directo que es su esposo”.

“Queremos descartar que toda persona que haya tenido un test negativo indirecto puede quedarse tranquila y volver a sus actividades laborales. Desde Salud venimos realizando un acompañamiento y abordaje intersectorial con todo el equipo y la estrategia sanitaria que se ha dispuesto en la región”, agregó Prieto.

Por último, destacó que todas las muestras levantadas este domingo serán procesadas mañana lunes. Y sostuvo: “Recomendamos que es fundamental respetar en este momento el distanciamiento social, evitar tomar mate, encontrarnos amontonados en lugares cerrados y ventilar los espacios, pero fundamentalmente cuidarnos entre todos”.