Bonino y referentes de Cambiemos con Perotti Locales 08 de junio de 2020 Redacción Por Cambiemos en Santa Fe se reunió con Perotti para analizar la situación económica y sanitaria de la provincia. Seguridad, Jardines de infantes, Autopista 34 y Productividad fueron los temas que el concejal Bonino planteó durante la videoconferencia.

FOTO CAMBIEMOS ENCUENTRO VIRTUAL. Lalo Bonino, López Molina, Marita Ferrero, entre otros dirigentes de Cambiemos, en la charla con Perotti.

El concejal de Cambiemos, Lalo Bonino, participó junto a otros referentes de ese espacio político de una reunión con el gobernador Omar Perotti. En un encuentro realizado virtualmente y que duró aproximadamente dos horas, los referentes opositores conversaron sobre algunas problemáticas que atraviesa la provincia, a la vez que dejaron abierto un canal de trabajo conjunto para tratar diferentes proyectos.

“Tuvimos la oportunidad de tener un mano a mano con el Gobernador y conversar, de manera virtual, sobre diferentes temas que preocupan a la gente de nuestras localidades”, dijo Bonino

“Creo que me tocó el lugar más difícil en la reunión, porque el Gobernador tiene bien en claro cuáles son las necesidades y preocupaciones de los rafaelinos; pero en mi rol institucional no pude dejar de plantearle algunas cuestiones que creo hoy son necesarias poner en la mesa y que tienen que ver con pensar una Rafaela a futuro, en donde la gente se vaya adaptando a esta nueva normalidad y pueda desarrollar su vida personal, familiar y laboral. Fue en ese sentido que dentro de los temas que pude plantear estuvieron: la necesidad de analizar concretamente la reapertura de los Jardines de Infantes dentro de un marco de pospandemia; la necesidad de atender el recrudecimiento de la violencia y de ciertos delitos en la Ciudad; acompañar en las gestiones que se vienen realizando para la reactivación y finalización de la obras de la Autopista 34; y la de pensar y trabajar en conjunto para la reconversión de la productividad en nuestra Ciudad y la Región, considerando la reconfiguración de los mercados y las condiciones laborales que la economía de la ·nueva normalidad requiere” continuo Bonino.

“Estos espacios, estas charlas, estos tiempos para pensar juntos en el futuro, desde los diferentes partidos, y desde los diferentes roles que ocupamos, son parte de la construcción madura de una dirigencia política que piensa en proyectos, en la gente y no en réditos políticos” finalizó el concejal de Cambiemos.

La reunión fue cordial, y más allá de las diferencias políticas, hubo un reconocimiento mutuo por el trabajo y la responsabilidad demostrada ante un proceso de crisis inédito a nivel mundial, según se destacó desde el espacio Cambiemos. “Generamos un espacio de dialogo institucional fructuoso. Acercamos preocupaciones de las diversas localidades y trabajamos sobre propuestas vinculados a la salud, empleo, seguridad, justicia y transporte. Transmitimos la necesidad de asistir a los sectores productivos de nuestra provincia, especialmente a las pymes, e iniciamos gestiones por actividades no incluidas entre las exceptuadas”, agregaron.

Además de Bonino, participaron los legisladores de Rosario Roy López Molina, Renata Ghilotti, Agapito Blanco y Marcelo Megna; por Rafaela, Raúl Bonino; por Sunchales, Marita Ferrero; los diputados MC Lucas Incicco, Germán Mastrocola y Sergio Más Varela y el diputado nacional Luciano Laspina.