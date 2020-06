La cuarentena vs. el derecho a la libertad Información General 08 de junio de 2020 Por Carlos Martino Navarro Abogado. Mat. 5-431 Leer mas ...

Uno de los temas más discutidos en la actualidad por la sociedad argentina, es la extensión en el tiempo que viene llevando la medida de cuarentena con relación a un derecho esencial dentro de una democracia como es la libertad.

Más allá que los rafaelinos estamos viviendo cierta flexibilización con relación al resto, no dejamos de estar restringidos para circular, limitados para trabajar o para efectuar deportes.

Esta situación de aislamiento que ha superado los 70 días, sin dudas ha logrado su principal objetivo que es achatar el pico de contagios, básicamente que no se contagie mucha gente en el mismo tiempo y espacio impidiendo que el sistema de salud colapse ante la gran demanda.

Sin embargo, también ha generado distintas consecuencias tanto positivas como negativas en la sociedad, por decir algunas: se agravó la recesión económica, la desocupación, los trastornos psicológicos, el descuido de la salud de las personas y obviamente la restricción de la libertad.

Es claro que este contexto conlleva indefectiblemente plantearnos y discutir si la cuarentena es la forma correcta para combatir la pandemia que afecta al mundo, o peor aún plantearnos la legitimidad constitucional de la medida de confinamiento. Por un lado, no se discute a la cuarentena como una medida defensiva y arcaica ante una situación de peligro que vive una sociedad. Sin embargo, tampoco existe o por lo menos no han surgido medidas más efectivas ante la inexistencia de una vacuna.

Por otro lado, no podemos dejar de advertir que el comportamiento que tuvieron los contagios en el país fue muy heterogéneo y discontinuo, sea por la densidad poblacional según extensión de territorio o por la realidad económica que pueda tener cada región.

Sin caer en una falsa disyuntiva de salud o economía, debemos avanzar en un análisis más complejo y buscar soluciones a los problemas con cierto sentido común.

Es evidente que Rafaela no puede tomar las mismas decisiones que lleva adelante el aérea metropolitana de Buenos Aires, como también es obvio saber que la gran mayoría se va a contagiar. Por eso aplicar medidas de confinamiento como las que vivimos, de carácter excepcional en un estado de derecho, deben ser necesariamente fundadas en un marco de razonabilidad, excepcionalidad y temporalidad.

Si bien en un principio la cuarentena se fundada en una cuestión de salud pública con determinados objetivos, se deberá evaluar si se han cumplido los mismos y si es conveniente continuar con la medida. Para ello se debe analizar si es razonable conforme el número de contagios y la zona geográfica, en un marco de excepcionalidad, entendiendo a la libertad como regla y en un determinado plazo que justifique la medida.

Caso contrario estaremos violado un principio fundamental como es la libertad.

En síntesis, no solo es importante analizar los fines de la medida impuesta para valorar su efectividad y legitimidad, sino también para evaluar nuevas medidas más ofensivas que se ajusten a la realidad socioeconómica y de salubridad de la sociedad de éstos tiempos modernos.

Y sin dudas debemos repensar las medidas impuestas ante futuros conflictos de similar envergadura que podamos padecer, aún en casos más graves que el presente y hasta en el corto plazo.