Gastón Rossi en TC Pick Up virtual

BUENOS AIRES, 8 (NA). - Gastón Rossi, de Fiat, se impuso ayer en una nueva fecha de la Copa Shell de TC Pick Up Virtual en el autódromo de Río Cuarto y se afirma como líder del certamen luego de su triunfo anterior en el circuito neuquino. Rossi se llevó su segunda victoria, después de la conseguida en Centenario, y se posicionó como el principal candidato al título.

"No largué bien pero me recuperé y corrimos a fondo con Nicolás Trosset por el primer lugar. Poder ganar es un placer porque me mantiene con ilusión, ahora festejaremos en familia", manifestó el ganador minutos después de la llegada.

En la carrera de este domingo, el podio lo completaron Santiago Mangoni (Ford Ranger) y el propio Trosset (Toyota Hilux). "El desgaste me pasó factura, pero sumamos buenos puntos para el campeonato", expresó el piloto que finalizó en el tercer lugar. Mangoni, por su parte, señaló: "Tuve varias maniobras entretenidas a lo largo de la carrera, no alcanzó para la victoria pero sí para el podio. Estoy contento por este rendimiento".

La próxima jornada, que aún no se confirmó si será la última, se programó para el 21 de junio en el autódromo de Paraná.