¿Habrá final en Sudamérica? Deportes 08 de junio de 2020 Redacción Por BASQUET

BUENOS AIRES, 8 (NA). - La Federación Internacional de Básquetbol (FIBA) se reunirá el próximo viernes para intentar determinar, entre otros puntos, cómo se dará continuidad a la primera edición de la Liga de Campeones de América, que tiene a Quimsa de Santiago del Estero y San Lorenzo en el tercer y decisivo juego de las semifinales. Así lo anunció el argentino Horacio Muratore, presidente honorario de FIBA y presidente de la Fundación FIBA (IBF), quien aclaró que la final de ese certamen "depende sobre todo de lo que pase en Brasil".

Es que Flamengo de Río de Janeiro, una de las ciudades más afectadas por la pandemia, es quien espera en la final tras superar 2-0 en semis a Instituto de Córdoba, el tercer conjunto argentino que había llegado a semis.

Respecto de su rival, Quimsa había ganado en Boedo el primer juego (91-84), pero el "Ciclón" se recuperó en Santiago del Estero en el segundo (97-100), por lo que el sábado 14 de marzo iban a jugar el tercer y último encuentro, también en el estadio de la capital norteña, aunque el coronavirus lo impidió.

"No es lo mismo organizar un torneo nacional que uno internacional. Dependemos de muchas cosas, de lo que pase en Brasil sobre todo. La semifinal se puede jugar, somos optimistas con la Basketball Champions League América, el problema que tenemos es la forma de transportar los equipos a la Argentina o a Brasil. Una final de este tipo la podemos hacer el año que viene, a mí me preocupa más la próxima edición que la final de la primera", aseguró Muratore.

En declaraciones al programa especializado "Uno contra Uno", el dirigente argentino anunció que el viernes 12 de junio será la reunión "con la mesa ejecutiva de FIBA". "Se va a plantear un escenario con todas las actividades que quedaron pendientes y pondremos una fecha tope de decisión, que no creo que pase de fin de junio", indicó. Y agregó que, para el básquetbol y tras la cuarentena obligatoria dispuesta por la mayoría de los Gobiernos, "tenés que tener un mes de entrenamiento y también para la organización de la estructura".

"Con optimismo le damos más tranquilidad a los clubes. Vamos a seguir estando en contacto a través de grupos de trabajos con los mánager y jefes técnicos", indicó.

Además, Muratore se mostró alineado con la decisión del COI de postergar por un año los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, a raíz de la pandemia. "Con la reprogramación de los Juegos Olímpicos estamos todos de acuerdo. Lo que si se sabe es que algunos deportistas no van a poder realizar clasificatorios previos. Hay algo de cierto en que están pensando si podrán hacerlo el año que viene. Si sale una vacuna, será distinto, pero por el momento no se sabe nada", cerró.