Corretja tuvo coronavirus Deportes 08 de junio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO WEB ALEX CORRETJA

BUENOS AIRES, 8 (NA). - El ex tenista español Alex Corretja, quien fue número 2 del ranking ATP en 1999, reconoció en las últimas horas que tuvo coronavirus "hace dos meses y medio" junto a parte de su familia, aunque recién se enteraron "esta semana".

A través de una entrevista en vivo en la red social Instagram, Corretja manifestó: "Yo he pasado el Covid-19, Martina mi pareja también. Mi hija Erica de 3 años también y mis otros tres hijos no lo han pasado. No es reciente, pero lo hemos sabido esta semana".

Además, el ex entrenador del británico Andy Murray agregó: "Dos meses y pico atrás, cuando volví de Australia me encontraba bien, pero mi hija había tenido neumonía, mi mujer tuvo después unos días con fiebre y enseguida caí yo con fiebre, tuve placas con pus, algo que nunca me pasó, descompostura durante muchos días, estuve una semana en casa fundido".

Por último, expresó: "Pasa que dos meses atrás no interpretabas que podía ser coronavirus y fuimos haciendo las pruebas normales. Lo curioso es que la pasamos bien dentro de todo". "Es verdad que estuve una semana mal, hecho polvo, hasta que llamé a un médico para que viniera a casa. En ese momento me dio antibióticos unos días y me recuperé bien", cerró el ex campeón del Masters 1998.