La hora de vivir Locales 08 de junio de 2020 Por Gonzalo Rodriguez Se buscan herramientas para amortiguar los impactos del distanciamiento mientras el Interior vuelve lentamente a la normalidad. Las consecuencias económicas y sociales empiezan a derramarse y el centro de las preocupaciones viró hacia la necesidad de seguir adelante.

FOTO G. RODRIGUEZ METROPOLI. La Ciudad de Buenos Aires busca recuperar normalidad, la antigua o la nueva, pero normalidad al fin.

(Desde Ciudad de Buenos Aires). - 80 días de cuarentena no son soportables. Para ninguna generación, menos para la nuestra. Tomando alternativas, exprimiendo los permisos, buscando noticias alentadoras estamos en esta parte del mundo. La sensación de habitar Buenos Aires es sentir estar donde pasan las cosas. Ocurre que la opulencia social es tal que los fenómenos no impactan directamente y siguen pareciendo peripecias de los otros. El efecto de leer en los medios sobre centenares de infectados de Covid-19, siempre alrededor del 40% en esta Capital, donde viven casi 5 millones de personas, termina diluido en la inmensidad.

Es por eso quizás que cuando nos preguntan, con afecto y preocupados, desde nuestra querida Rafaela por el cuadro de situación sorprende la tranquilidad con la que nos expresamos desde este lado de la General Paz. Insertos en un escenario que sigue pareciendo una película, se llega a un límite que obliga a “rozarse” con la realidad, a confrontar con cualquier miedo, todo sin menguar el máximo de los cuidados.

Obviamente no se desatiende la cuestión sanitaria, ni mucho menos, pero hoy la preocupación mayor, en general, pasa por el futuro inmediato. Las afectaciones económicas son palpables y la endeble situación anterior está recibiendo golpes mortales. Se evidencia en la calle, en los polos comerciales, en las redes sociales.

Es el momento de pasar a la acción y para eso estamos decididos y convencidos a cambiar los hábitos. El “distanciamiento social” (tratando de mostrar gestión se le pone nombre a todo) lo venimos respetando porque llegó para quedarse. Mantenemos ese par de metros unos de otros en el supermercado, cuando vamos a la oficina, en la cochera y hasta en los paseos de fin de semana. El barbijo pasó a ser nuestro rostro y nadie sale sin un alcohol en gel para uso personal en el bolsillo.

Será imposible mantenerse ocultos eternamente, por eso quizás algunos solicitamos se arbitren las medidas para “convivir”, mientras se buscan soluciones definitivas.



EL FUTURO

Entrando en la enésima fase de la cuarentena nos preparamos para algunas aperturas. Cualquiera podría catalogarla como una contradicción cuando se observa en las estadísticas oficiales una suba de casos y, lamentablemente, de decesos. Ocurre también que las consecuencias de este parate son indisimulables y, por todo lo mencionado en el párrafo anterior, se necesita seguir con la vida.

La lluvia del fin de semana entorpeció la salida con los niños pero desde hoy (bendito lunes) podremos salir a hacer deporte. Más comercios estarán abiertos ya que en barrios permitidos se atenderá según el número de documento.

Mientras tanto en los distintos espacios sociales que compartimos virtualmente se va vislumbrando el futuro cercano, en la búsqueda de un día a día convencional. Tendremos que sacar turno para el transporte público como ya se hace para la atención en un banco. Las clases se esperan para agosto, quizás con la asistencia día por medio y todas las medidas de seguridad para niños, docentes y padres.

Se observan a la distancia los testeos a domicilio, como en Once en estos días, así como también nos enteramos de las ambulancias con médicos, enfermeros y hasta policías truchos que aprovechan la ocasión para entrar y desvalijar varias casas.

Por lo pronto, seguimos detrás de esta bendita pantalla para lo indispensable y para lo otro. Para las clases y reuniones del colegio, el trabajo, el cine, los recitales y hasta para ver obras de teatro. Agazapados y lejos de una normalidad y de la vida que queremos.