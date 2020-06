Mársico pide habilitar venta ambulante de comestibles Locales 08 de junio de 2020 Redacción Por El edil del FPCyS hizo este pedido para quienes estén amparados dentro de la Ordenanza N° 2690.

El concejal del Frente Progresista, Lisandro Mársico ingresó un proyecto mediante el cual solicita al Departamento Ejecutivo Municipal a los fines de que proceda autorizar la venta ambulante de comestibles a quienes se encuentran habilitados para ello, en virtud cumplir con los requisitos requeridos por la Ordenanza Nº 2690, en los días y horarios estipulados para la atención al público de los comercios minoristas y que se encuentren domiciliados realmente en la Ciudad.

A su vez, requirió que en caso de necesitar autorización del Gobierno Provincial -Comité de Coordinación-, se proponga la habilitación de la actividad al Comité Departamental de Emergencia.

Mársico manifestó que “la venta ambulante es una actividad que se vio imposibilitada de llevarse a cabo por las medidas del aislamiento social, preventivo y obligatorio y por lo tanto afectada gravemente y quienes se encuentran autorizados por el Municipio, para realizar la venta ambulante de sus productos comestibles ya que han cumplimentado con las exigencias que la normativa local establece, no debería existir todavía impedimento para que ofrezcan sus mercaderías, cumpliendo con los protocolos de funcionamiento correspondientes y adoptando todas las medidas de prevención adecuadas para tutelar la salud de ellos mismos y de sus clientes”, esgrimió el concejal.

“Dentro de la venta ambulante, están quienes ofrecen a los vecinos, productos comestibles y que están habilitados para hacerlo por el Municipio, en virtud de cumplimentar con los requisitos que la Ordenanza Nº 2690 les impone, son sólo cinco personas que poseen puestos fijos en la Ciudad, que al día de la fecha no han sido autorizados a ofrecer su mercadería, habiendo formulado pedidos al Municipio, dijo el edil demoprogresista.

“Quienes llevan a cabo la actividad de venta ambulante de productos comestibles, como todos los que todavía se ven imposibilitados de trabajar, hoy necesitan poder volver a sus actividades, cumpliendo con los protocolos vigentes y que las autoridades exigen, este caso que se plantea en particular también necesita del análisis y autorización para poder volver a su actividad, ya que su situación económica por el tiempo transcurrido sin poder laborar así lo amerita de manera urgente”, finalizó el concejal pedepista.