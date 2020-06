Llegó el día de las actividades deportivas Deportes 08 de junio de 2020 Redacción Por Luego de casi tres meses sin actividad deportiva, se puede volver a entrenar de manera individual respetando los protocolos de cada disciplina.

FOTO ARCHIVO GOLF./ Un deporte que comenzó en otras provincias a jugarse nuevamente sin problemas. RUNNING./ Muchos esperan por salir nuevamente a correr. CICLISMO./ Otra de las pasiones de muchos a nivel recreativo.

La ansiedad de muchos rafaelinos que esperaban la vuelta de los deportes empezará a calmarse desde este lunes. Pasaron casi tres meses que se suspendieron las actividades en los clubes por la llegada del Covid 19, lo mismo que el cierre de los gimnasios. Tantos unos como otros, en su mayoría, estarán reabriendo sus puertas aunque dependiendo de las disciplinas que se practiquen y de la habilitación de los protocolos.

En este tiempo hubo mucha paciencia de parte de profesores e instructores, quienes junto con colaboradores que siempre están en las instituciones, fueron preparando los requisitos.

El panorama fue aclarándose a partir del viernes cuando el gobierno provincial publicó el Decreto N° 474 en el cual brindó los lineamientos generales y los deportes habilitados, recordando que siempre se hizo hincapié en el entrenamiento individual.

Entre otras pautas, se permite para personas a partir de los 16 años y en el horario de 7 a 19 horas. Los clubes, luego de tener aprobados los protocolos, podrán disponer turnos para evitar sobrepasar la cantidad de asistentes. Además, la práctica se deberá realizar «en espacios abiertos o suficientemente ventilados incluyendo en los mismos a los gimnasios que reúnan tales características».

Asimismo se indicó que no se podrán realizar reuniones previas o posteriores y no podrá haber espectadores. Además no estarán habilitados «los espacios de uso común y social, vestuarios ni otras instalaciones interiores, habilitando sólo baños exteriores».

Los lugares deben disponer, de ser posible, distintas puertas de ingreso y egreso, desinfectar el calzado de los asistentes y la limpieza y desinfección de las superficies y objetos de uso frecuente, en especial los propios de cada disciplina, antes de la apertura, periódicamente durante el horario en el que las instalaciones permanezcan abiertas y al cierre. Deberán llevar un registro diario de los asistentes en los distintos horarios.

Como se aclara al comienzo, la práctica es partir de los 16 años. En este lapso, por lo tanto, los chicos tendrán que seguir esperando y entrenando de manera virtual, como lo han hecho muchos. Pero de acuerdo a las evaluaciones tanto provinciales como locales, es de esperar que también ellos puedan empezar a practicar dentro de algunas semanas.



DISCIPLINAS HABILITADAS

A) Deportes individuales: Atletismo (excluidas las postas), Marcha atlética, Arquería, Automovilismo (sin acompañantes), Tiro, BMX – Ciclismo, Motociclismo, Running, Canotaje, Remo y Kajak (individual), Gimnasia artística y con aparatos, Equitación, Golf, Halterofilia, Patín artístico, Windsurf, Kitesurf.

B) Deportes individuales en interacción con oponentes: Tenis, Pelota a paleta, Tenis con paleta o criollo, Fútbol tenis, Tenis de Mesa, Padel, Bochas.

Se permite entrenamiento individual con interacción de juego, respetando la distancia de seis (6) metros entre los participantes, y sin compartir elementos deportivos.

C) Se habilitan solo a los fines del entrenamiento individual: Boxeo, Judo, Lucha, Artes Marciales.

D) Disciplinas colectivas o en equipos: solo a los fines del entrenamiento individual, conforme los protocolos específicos para cada disciplina, complementarios a los establecidos para las instalaciones, que presenten al efecto las asociaciones o entidades, y que cuenten con la aprobación de la Secretaría de Deportes dependiente del Ministerio de Desarrollo Social.

Lo que arranca este lunes es el primer paso, deseando que la situación sanitaria siga evolucionando en nuestra ciudad y la provincia como hasta el momento para evitar pausas. De ser así, posiblemente más adelante se pueda pensar en algún esbozo de competencia para la parte final del año. Aunque para ello también se deberá evaluar cómo se suceden los acontecimientos en otras provincias, donde en algunos casos la apertura fue anterior.