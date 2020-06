Los nuevos desafíos Olímpicos Deportes 08 de junio de 2020 Por Néstor Clivati Leer mas ...

No solo el fútbol atraviesa con angustia este tiempo de inactividad carente de certezas; infinidad de disciplinas padecen los mismos efectos, agravados en muchos casos, por la falta de visibilidad de esos deportes en los medios masivos de comunicación.

Sabemos de las aflicciones de los jugadores y entrenadores de los principales equipos de nuestro país, justamente por su ascendente en la opinión pública, pero poco o nada conocemos del peregrinar solitario de cientos de atletas que con impotencia, sienten que el sueño olímpico se va convirtiendo en pesadilla, a medida que sus capacidades físicas y emocionales se desgranan en cada extensión de la cuarentena.

Una cosa es el entrenamiento recreativo, que cumple un rol gravitante en la calidad de vida de la gente, pero que reanudarlo luego de una pausa, no debería provocar efectos contraproducentes y otra totalmente diferente, es recuperar todas las aptitudes que se desarrollan en la plenitud de la alta competencia y que están siendo diezmadas por este confinamiento.

Una preocupación primordial en los deportistas es el momento o la capacidad de volver al esfuerzo físico completo, una estrategia de regreso al juego, después de una infección. Muchas personas jóvenes con infección por COVID-19 parecen desarrollar una enfermedad relativamente leve y recuperarse casi por completo en 5 a 7 días.

Sin embargo, se ha sugerido que existe un mayor riesgo aparente de un mayor deterioro entre los días 7 y 9, con individuos que desarrollan manifestaciones más fulminantes del tracto respiratorio inferior y, por lo tanto, requieren atención médica más intensa. En los atletas, las decisiones de volver a jugar, en el contexto de una enfermedad respiratoria, por lo general por defecto a la llamada verificación del cuello, que se remonta a principios de la década de 1990 y aún se implementa en la actualidad, es decir, los atletas continúan haciendo ejercicio si sus síntomas y signos clínicos se limitan a la vía aérea superior (por ejemplo, sólo síntomas coriculares). La base científica para esta recomendación es débil, y existe una preocupación de larga data sobre el riesgo potencial de que los atletas con infección del tracto respiratorio desarrollen otras complicaciones desde el regreso al ejercicio vigoroso.

Este estudio científico de la prestigiosa publicación The Lancet, puso el foco en la salud respiratoria de los deportistas de élite a la hora de enfrentar al nuevo coronavirus y de retornar a los trabajos intensos después de un tiempo tan prolongado de inacción.

Finalmente, asegurar la salud mental y el bienestar de este grupo de personas es clave. Continuar con el entrenamiento es un componente importante para proteger la salud mental del atleta, particularmente para reducir el riesgo de ansiedad y depresión. Muchos atletas de élite han participado en un período prolongado de preparación cuidadosa para competiciones internacionales, como los Juegos Olímpicos de Tokio, que incluyen participar en campos de entrenamiento específicos, estrategias de aclimatación y participación en eventos de selección dedicados. Para algunos, esta oportunidad de competir se habrá ido y nunca más surgirá; por lo tanto, la cancelación repentina o el aplazamiento de estos eventos y la competencia, aunque son inmediatamente necesarios y claramente lógicos desde una perspectiva de salud internacional, es probable que tengan ramificaciones inmediatas e importantes para la salud mental de algunos atletas.



TODOS A SAN JUAN

Con los Juegos Olímpicos de Tokio a un año (fueron reprogramados desde el 23 de julio de 2021) y la necesidad de comenzar la preparación de cada uno de los atletas, individuales y por equipos que representarán al país en la cita japonesa, y ante la realidad de Buenos Aires con el coronavirus, el Comité Olímpico Argentino está evaluando la posibilidad de concentrar los entrenamientos en otros puntos del país.

Quienes cuentan con mayores chances son San Juan, Catamarca y Jujuy, que son algunas de las provincias menos afectadas por la pandemia.

La opción de San Juan nació de una charla, por videoconferencia, en la que participaron el COA, el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, presidentes de distintas federaciones y representantes de los deportistas.

De esas conversaciones surgió la posibilidad, muy cierta, que desde julio el COA descentralice la actividad de los deportistas olímpicos, al no poder utilizar el CENARD por la situación de la pandemia principalmente en la Capital Federal y también, en el Gran Buenos Aires.

San Juan, por clima e infraestructura deportiva, reúne las mejores condiciones para romper la inactividad obligada que tienen los deportistas. Esa provincia ha empezado a liberar algunos deportes y desde la semana próxima lo hará con el paddle y el tenis, entre otras disciplinas.

Los deportistas que lleguen a San Juan tendrían que cumplir con una cuarentena al ingresar a la provincia y el COA contrataría uno o varios hoteles en la capital cuyana para alojarlos, asimismo, se especula, que no viajarían todos los 143 atletas clasificados a Tokio.

Una primera señal para devolver el alma al cuerpo a esa comunidad que tantos logros y emociones le ha dado al deporte criollo.