Atlético: ¿Tendrá renovaciones? Deportes 08 de junio de 2020 Redacción Por Son 15 los contratos que finalizan este 30 de junio y desde la dirigencia y cuerpo técnico (seguiría Otta) se busca reamar un plantel con muchos jugadores del club. No se descarta sumar algún refuerzo.

Esta puede llegar a ser una semana importante para el futuro inmediato de Atlético de Rafaela. Siempre y cuando se anuncie lo que podría suceder, dependiendo del avance de la pandemia en el país, con la definición de los ascensos en la Primera Nacional.

Así y todo, fuera cual fuera la determinación de AFA, entiéndase la ‘Crema’ con chances de pelear por el ascenso a la próxima Liga Profesional desde Alberdi la determinación ya está tomada, hace rato, oficializada en los últimos días: se jugará con los futbolistas del club. ¿Qué indica esto? Que los contratos a vencer a fin de este mes, que son 16, no serán renovados.

Nereo Fernández, Joaquín Quinteros, Sergio Rodríguez, Ignacio Liporace, Alan Bonansea e Ijiel Protti ya fueron notificados por la dirigencia y con los primeros cuatro ya se llegó a un arreglo económico, en relación al dinero que se les debe. Con los delanteros, se estaba todo muy avanzado y en las próximas horas se estará confirmando que no seguirán.

Con el resto se sigue negociando, incluso, no habría que descartar la posibilidad que alguno de ellos pueda continuar un tiempo más. A los que se les termina el contrato el 30 de junio son: Maximiliano Paredes, Alexis Niz, Franco Racca, Stéfano Brundo, Renso Pérez, Reinaldo Alderete, Facundo Britos, Junior Mendieta, Leonardo Acosta y Denis Stracqualursi.

En lo que respecta al entrenador, los dirigentes pretenden que Walter Otta y su cuerpo técnico continúen al frente del primer equipo. El propio DT ya hizo público su interés de seguir en Alberdi, incluso si lo tiene que hacer con un plantel de juveniles le comentó a La Opinión días atrás: “No tendríamos problemas en asumir un compromiso así. Somos entrenadores y más allá de que uno quiere estar en los primeros puestos y armar equipos potentes, si tenemos que armar un equipo con todos pibes del club más algún refuerzo, no tan caro, no quiere decir que eso te impida pelear un torneo. Estamos dispuestos a trabajar y si es un trabajo, en una idea a largo plazo, para los entrenadores, es mejor”.

De esta manera, todo hace suponer que una vez que AFA confirme cuándo se jugará y de qué manera, se reunirán con Otta para terminar de definir detalles en relación a la conformación del plantel.