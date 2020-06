Días de reencuentros Locales 08 de junio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Sin duda que fue un fin de semana distinto en Rafaela, con tardes de sábado y domingo muy agradables en lo que hace al clima que favorecieron los reencuentros de familiares y amigos. Es que el fin de semana fue el primero, después de tres largos meses, en el que las reuniones familiares y afectivas estaban autorizadas.

Por eso no extrañó ver largos abrazos en veredas para el almuerzo familiar de domingo. Y fotos en redes sociales que testimoniaron ese volver a verse frente a frente y ya no a través de videollamadas pantallas mediante. Si bien el horario establecido por el Gobierno provincial permitía reuniones de 9 a 19 de hasta 10 personas en residencias particulares, en algunos casos se pudo ver un poco más de 10.

Consultado sobre el balance de este primer fin de semana con encuentros permitidos, el secretario de Prevención en Seguridad de la Municipalidad de Rafaela, Maximiliano Postovit, destacó que "en la gran mayoría de los casos hubo acatamiento de las nuevas disposiciones, hubo reuniones familiares en muchos puntos de la ciudad pero con corrección". De todos modos, lamentó que "las fuerzas de seguridad y la GUR debieron intervenir en casos de personas que se reunieron a tomar mates en espacios públicos, como la ciclovía, o se juntaron a jugar a las bochas o incluso al fútbol, todas actividades que no están autorizadas".

"Felicito a todos los que cumplen con las medidas, pero necesitamos que todos muestren la responsabilidad social que exige el momento. Si la gente no se comporta, no alcanzan los controles. Lamentablemente hubo situaciones en las que debió intervenir la Policía", expresó.