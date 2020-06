Deuda: la oferta final a los grandes fondos de inversión Nacionales 08 de junio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO NA GUZMAN.

BUENOS AIRES, 8 (NA). - El ministro de Economía, Martín Guzmán, ya tiene lista la "oferta final" a los grandes fondos de inversión para tratar de evitar un default, la cual es analizada al más alto nivel del Gobierno, trascendió de fuentes cercanas a las negociaciones.

El presidente Alberto Fernández posee los detalles de esa propuesta, que se presentará esta semana, para renegociar unos US$ 66.000 millones que, según allegados al titular del Palacio Hacienda, permitiría cumplir dos requisitos básicos:

- Sentar las bases para evitar una cesación de pagos porque la oferta es "conveniente para todas las partes".

- Evitar profundizar el ajuste sobre la economía argentina post pandemia, como exigió el Presidente desde el principio de la negociación.

En las últimas horas trascendió que esta semana el Gobierno argentino presentará la oferta "última y definitiva".

Pero para alcanzar un canje exitoso se deben lograr dos objetivos:

- Una mayoría del 66% en los bonos emitidos durante la era Mauricio Macri usados para salir del default en 2016.

- Otra del 75% para los títulos dados en el canje de Néstor Kirchner en 2005.

La "última oferta" que presentaría el Gobierno le asigna un valor técnico levemente por encima de los 47 dólares a los bonos de la deuda e incluye un achicamiento -leve, se habla de unos meses- en el plazo de gracia inicial de tres años.

Además, clarifica la forma en que se canjearán los importes correspondientes a los intereses vencidos, por nuevos bonos, que era un punto reclamado por los principales fondos de Wall Street.

En Economía estiman que con esos requisitos la Argentina está en condiciones de garantizar un valor de "50 dólares" para los bonos a renegociar, cuando los acreedores pretendían US$ 55 y luego habrían bajado pretensiones a US$ 53.

En las últimas horas Guzmán insistió en su mensaje a los acreedores más duros: "No tenemos intención de caer en default como a fines de 2001 y vamos a actuar de buena fe, pero necesitamos un plan sustentable", fue la señal.

En el Comité de Acreedores reclaman también que la Argentina explicite cuál es el plan para que, una vez superada la pandemia de coronavirus, el país ponga proa hacia un equilibrio de las cuentas públicas.

Exigen un "programa fiscal y monetario" que, coinciden analistas económicos, el Gobierno no está en condiciones de brindar por el momento porque, como ejemplo, ni siquiera se sabe hasta cuándo se extenderá la inversión de unos 90.000 millones de pesos mensuales para pagar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) destinado a paliar la caída de ingresos provocada por la cuarentena.



LA DEFINICION

Se especula que la dura pulseada entre el Gobierno argentino y los acreedores por una deuda casi al borde del default por US$ 66.000 millones se definirá en el último minuto.

El nuevo límite fijado para arribar a una solución está previsto para el viernes próximo.

"Todo se definirá al final del período de suscripción, los acreedores tomarán su decisión a último momento, cuando cuenten con la mayor información disponible", consideró Sergio Chodos, el representante argentino ante el FMI.

Pidió dejar de lado la "ansiedad de cuándo, cómo y quién acuerda. Estimo que habrá acreedores que no digan nada o tengan reservas y a último momento entren" al canje, señaló el funcionario.

Recordó que "en 2005 hubo una cantidad de acreedores importantes que se pasaron todo el período de suscripción diciendo que la oferta iba a fracasar y era un desastre, pero a último momento entraron".

Chodos pidió "no caer en el pesimismo" sobre el resultado de las negociaciones.

"Tendríamos que ser no pesimistas, tenemos que tener una cierta cautela. Estos grupos con los que se está negociando tienen intereses diferentes, vienen de posiciones diferentes, compraron en valores diferentes", dijo el experto en finanzas.

Confirmó que "la propuesta final será reformulada tomando en consideración la comunicación del Fondo del otro día y posiblemente fruto de alguna interacción más con algún acreedor, no debería tardar mucho más".