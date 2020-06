Sin aclaraciones puntuales Deportes 08 de junio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Sobre todo en las grandes ciudades, la habilitación del running o el ciclismo recreativo generó mucha expectativa y los respectivos municipios implementaron para la mejor organización distintos esquemas como terminación de DNI o días específicos para practicar.

Por el momento esto no será así en nuestra ciudad. "Vamos a basarnos en la disposición provincial", afirmó el subsecretario de Deportes del municipio, Ignacio Podio, en referencia a que no hace aclaraciones en tal sentido.

Al menos hasta anoche no se había informado nada oficialmente de la Municipalidad sobre algún requisito en particular, lo cual implica que este lunes quienes deseen realizar estas actividades podrán hacerlo en los espacios públicos, siempre con la salvedad que es individual y manteniendo el distanciamiento social. Es de esperar que, particularmente con el running, no se concentren muchas personas en los mismos lugares.

Tampoco se ha informado sobre si se requerirá llevar o no el tapabocas durante ese lapso, lo cual ha sido tema de debate también en otras ciudades. A nivel provincial tampoco ha habido mayores precisiones en ese aspecto, salvo en cuanto a la edad y los horarios.