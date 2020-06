La Defensoría atendió más de 7.500 reclamos Locales 08 de junio de 2020 Redacción Por EN LOS DOS PRIMEROS MESES DE AISLAMIENTO

En los dos primeros meses del aislamiento social, preventivo y obligatorio, la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe atendió, a través de medios no presenciales, planteos de más de 7.500 santafesinos de distintos puntos del territorio provincial y de variada temática, entre las que se destacaron los servicios públicos, Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), defensa del consumidor, estafas telefónicas, cuyas presentaciones registraron un incremento notorio de casos durante la cuarentena, y atención a víctimas de violencia de género.

Desde el establecimiento de las medidas de prevención dispuestas por las autoridades nacionales en el marco de la pandemia de Covid 19, la Defensoría implementó medios de contacto no presencial para que los ciudadanos pudieran presentar sus quejas, recibir asesoramiento o acompañamiento de la institución. De esa manera, el organismo provincial nunca dejó de atender a quienes lo necesitaban.

Entre el 20 de marzo y 22 de mayo pasados, la Defensoría del Pueblo recibió un total de 7.696 presentaciones a través de correo electrónico, teléfono, WhatsApp y redes sociales. A los temas que normalmente atiende la institución, se sumaron consultas referidas al IFE, permisos de traslado en el aislamiento, solicitud de bolsones de alimentos e incumplimientos en el aislamiento.

Del total de los casos recibidos en ese período, 1.344 correspondieron a asistencia a la víctima. En esa área se gestionaron planteos vinculados con violencia laboral, conflictos familiares, adicciones, adultos mayores, exclusión del hogar y régimen comunicacional, entre otros temas. En este punto, en la enorme mayoría de las presentaciones las afectadas fueron mujeres (en el caso de violencia en el ámbito laboral representaron el total), dado que fueron las más afectadas al cuidado de adultos mayores y de los niños que no pueden concurrir a las escuelas. La Defensoría del Pueblo atiende estos casos con perspectiva de género.

La institución implementó además un sistema de facilitación a través del teléfono, de modo de llevar a cabo este importante proceso tendiente a promover modos de convivencia pacífica respetando el aislamiento. Así, se realizaron facilitaciones sobre, por ejemplo, cuotas alimentarias, alquileres y utilización de espacios comunes.

A ello se sumaron numerosas presentaciones vinculadas con quejas sobre bancos, los servicios de internet y cable, telefonía móvil, obras sociales, discapacidad, Litoral Gas, Empresa Provincial de la Energía y Aguas Santafesinas. También se realizaron gestiones relacionadas con defensa del consumidor, control de precios en el marco de los valores máximos dispuestos por el Estado nacional y alquileres.