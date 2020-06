Regresaron al país los últimos varados en Cuba y Dominicana Nacionales 08 de junio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 8 (NA). - El último vuelo humanitario que evacuó de Cuba y República Dominicana a la totalidad de los argentinos que deseaban regresar al país desde que se declaró la pandemia de Covid-19 aterrizó ayer en Ezeiza.

En el avión operado por Aerolíneas Argentinas, además de 71 ciudadanos y residentes argentinos, llegaron 41 pasajeros uruguayos.

Luego de su partida de La Habana, el avión hizo escala en Punta Cana, en donde incorporó a los argentinos que se hallaban en República Dominicana.

Con este vuelo finalizó un complejo operativo que permitió, en siete vuelos humanitarios, evacuar a más de 1.300 argentinos y 41 uruguayos.

"Como canciller me comprometí a que regresen todos los argentinos que se encontraban en el exterior y que habían manifestado su voluntad de retornar a nuestro país", expresó Felipe Solá.

En ese sentido, el ex gobernador bonaerense agregó: "No fue tarea sencilla debido a todas las restricciones internacionales que existen producto de este virus que afecta a la mayoría de los países del mundo".

"Hoy podemos tener la satisfacción de informar que todos los argentinos que estaban en Cuba y Dominicana ya están sanos y salvos en sus hogares", manifestó.

"Quiero expresar mi agradecimiento a las autoridades cubanas y dominicanas, como así también a todo el personal diplomático y a las tripulaciones y personal de las aerolíneas involucradas por el trabajo realizado", concluyó.