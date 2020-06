Lista de espiados en el gobierno de Macri Nacionales 07 de junio de 2020 Redacción Por El listado de las personas presuntamente espiadas es extenso y se revelarían más nombres en los próximos días.

FOTO ARCHIVO GUSTAVO ARRIBAS. El ex titular de la AFI.

BUENOS AIRES, 7 (NA). - La citación como testigos a la vicepresidenta, Cristina Kirchner, y al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodriguez Larreta, en la causa por presunto espionaje ilegal es sólo la punta del iceberg, dado que el listado de las personas presuntamente espiadas es extenso y se revelarían más nombres en los próximos días.

Se trata de la causa judicial más importante de los últimos tiempos no sólo por el modus operandi de una Agencia Federal de Inteligencia (AFI) dedicaba al espionaje de propios y ajenos, sino también por los nombres de estos últimos.

De acuerdo a las pruebas que se van recopilando en el Juzgado Federal 1 de Lomas de Zamora, a cargo de Federico Villena, la AFI de la presidencia de Mauricio Macri, dirigida por su amigo Gustavo Arribas, espiaba desde políticos propios y ajenos, en términos de identificación partidaria, hasta sacerdotes, sindicalistas, deportistas, jueces y representantes de los pueblos originarios.

Según indicaron fuentes judiciales a NA, la causa "investiga a una organización criminal con inserción en el Estado Nacional, Provincial y Local, cuyos integrantes cumpliendo diferentes roles estratégicos y valiéndose de su calidad de empleados públicos y agentes y/o dependientes de las Fuerzas de Seguridad y/o de la Agencia Federal de Inteligencia, habrían llevado a cabo distintas maniobras ilícitas de carácter indeterminado y realizado tareas de inteligencia y/o espionaje en infracción a la ley 25.520, en distintos períodos y abarcando diversas jurisdicciones".

El listado al cual accedió NA -aunque más adelante se conocerán más nombres- incluye espiados lamentablemente "previsibles" y otros sorpresivos, aunque es difícil trazar una divisoria de ese tipo en la lógica de poder que se habría llevado adelante en la presidencia de Mauricio Macri.

Estos son los nombres, por orden alfabético:

- Hugo Alconada Mon, periodista del diario La Nación..

- José Luis Barrionuevo, secretario general de la Unión de Trabajadores de Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA).

- Pablo Oscar Bruera, ex intendente de La Plata..

- Graciela Camaño, diputada nacional y consejera de la Magistratura..

- Maurice Fabián Closs, senador nacional por Misiones..

- José María Di Paola, el "Padre Pepe", sacerdote del Clero Diocesano de la Arquidiócesis de Buenos Aires.

- Cristina Fernández de Kirchner, vicepresidenta de la Nación.

- Jorge Ferraresi, intendente de Avellaneda.

- Martín Insaurralde, intendente de Lomas de Zamora.

- Martín Irúrzun, presidente de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal.

- Jorge Rubén Lugones, monseñor y obispo diocesano de Lomas de Zamora.

- Nicolás María Massot, ex diputado nacional por Cambiemos.

- Emilio Monzó, ex presidente de la Cámara de Diputados de la Nación.

- Hugo Antonio Moyano, secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros.

- Salvatore Pica, integrante de la Comunidad del Pueblo Mapuche en Argentina.

- Horacio Antonio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

- Diego César Santilli, vicejefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

- Marcelo Veneranda, periodista del diario La Nación.

- María Eugenia Vidal, ex gobernadora de la Provincia de Buenos Aires.

- Waldo Ezequiel Wolff, diputado nacional de Juntos por el Cambio.

Todos ellos "serán citados en distintos momentos a declarar", según comentan en el Juzgado Federal a cargo de Federico Villena.

Para garantizar los derechos reconocidos en la ley de "Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos", incorporados a los artículos 79, 80 y 81 del Código Procesal Penal de la Nación, se les acuerda el derecho de constituirse como parte querellante.