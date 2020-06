"No me engancho", dijo Larreta

BUENOS AIRES, 7 (NA). - El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, afirmó que no entrará en la confrontación política con el oficialismo nacional mientras dure la pandemia porque eso "no ayuda" en un momento en el que se necesita "la unidad de los argentinos", pero expresó su "desacuerdo" con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.

"No me engancho en discusiones políticas porque no ayuda ya que estamos frente a la crisis sanitaria más grande del último siglo. Tenemos que buscar la unidad de los argentinos", subrayó el referente del PRO, luego de que Cafiero dijera que bajo la gestión del ex presidente Mauricio Macri la pandemia "hubiese sido una catástrofe".

En declaraciones radiales, el mandatario porteño agregó: "Tengo la responsabilidad de la gestión en donde hay mayor cantidad de casos. Con esa responsabilidad no voy a entrar en discusiones políticas".

Más tarde, a través de su cuenta de Twitter, el jefe de Gobierno remarcó: "Estoy totalmente en desacuerdo con los dichos del jefe de Gabinete de la Nación. Y mucho menos decirlo en este momento, en el que todos los argentinos tenemos que trabajar juntos".