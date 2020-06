Cristina fue muy dura con Mahiques y Clarín Nacionales 07 de junio de 2020 Redacción Por LOS TUITS DE LA VICEPRESIDENTA

BUENOS AIRES, 7 (NA). - La vicepresidenta Cristina Kirchner insistió ayer en que el actual procurador general de la ciudad de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques, "presionó a la jueza Ana María Figueroa en la causa del Memorándum con Irán", al comparar la tapa de dos diarios.

A través de su cuenta de Twitter, la ex mandataria publicó las imágenes de dos artículos periodísticos sobre el tema, uno del diario Clarín y otro de Página 12, para acusar al primero de haber "mentido" sobre la declaración de Figueroa sobre Mahiques.

"Juan Bautista Mahiques, representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura del gobierno de Macri y actual Jefe de los Fiscales de la Ciudad de Buenos Aires, presionó a la Jueza Ana María Figueroa en la causa del Memorándum con Irán", afirmó la vicepresidenta.

En la misma publicación, Cristina Kirchner publicó la imagen de una nota del diario Página 12 que afirmó que Figueroa declaró ante la Justicia haber sido presionada por Mahiques (algo que la vicepresidenta ya había dicho días atrás) y la comparó con un artículo de Clarín que señaló que la jueza no señaló a Mahiques.

Al respecto, la ex mandataria sostuvo: "Una vez más Clarín mintió, y van… Intentaron ocultarlo pero al final era cierto lo que dije".

"¿Llegará el día en que todos los jueces y fiscales del país se animen a sacar de arriba de su escritorio el último ejemplar del diario Clarín para volver a poner la Constitución Nacional cuando tengan que decidir acerca de la vida, la libertad y el patrimonio de sus compatriotas?", escribió en otro tuit.

Y finalizó: "¿Que hay muchos y muchas que nunca sacaron la Constitución Nacional de arriba de su escritorio? Por supuesto que sí... Pero todos y todas saben de lo que estoy hablando".