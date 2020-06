A pesar de no haber casos, no se deben relajar los cuidados frente al COVID-19 Locales 07 de junio de 2020 Redacción Por El municipio continúa con acciones de prevención ante la pandemia del COVID-19, por ello acerca diferentes recomendaciones ante la posibilidad de que aparezcan casos y se deba hacer aislamiento domiciliario.

FOTO COMUNICACION SOCIAL RECOMENDACIONES. Todo lo que hay que tener en cuenta para el aislamiento domiciliario.

A pesar de que la cuidad no presente casos positivos de COVID-19, el municipio continúa apelando a la responsabilidad individual y colectiva en donde el cuidado que cada uno tenga, repercutirá en el resto de la población. Es por ello que, desde la Subsecretaria de Salud del Municipio se dan a conocer los requisitos para que las personas que sean positivos para COVID-19, sin comorbilidades y menores de 60 años, se puedan aislar en su propia casa.

Para lograr el aislamiento domiciliario, la persona se ubicará en una habitación de la casa que debe estar ventilada hacia el exterior y se mantendrá ahí con la puerta cerrada; utilizar tapaboca cuando se compartan espacios y no manipularlo cuando lo tenga puesto; evitar tocarse la cara y lavarse las manos con agua y jabón en forma frecuente.

Por otra parte, es necesario lavar sábanas, toallas y ropa con agua y su jabón habitual a más de 60 grados, lavar cubiertos y utensilios con agua caliente y detergente, desinfectar el baño si es compartido con lavandina (50 mililitros de lavandina en 1 litro de agua) y utilizar tapaboca si sale al baño.

Además, es importante procurar que una sola persona asista al paciente. Se recomienda que la persona cuidadora no tenga comorbilidades y sea menor a 60 años, tenga siempre el tapaboca puesto, no se toque la cara y debe lavarse las manos después de cada contacto con el paciente.

Cabe destacar que si estos requisitos no son posibles de garantizar, el Estado pondrá a disposición un lugar en los Centros de Aislamientos que se encuentran distribuidos en la ciudad. Ante la presencia de falta de aire, comuníquese al 107.