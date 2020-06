Alberto Fernández, sobre Gallardo y la realidad del deporte en esta pandemia Deportes 07 de junio de 2020 Redacción Por El presidente de nuestro país reveló la intimidad de su almuerzo con el DT de River, destacó algunas claves que le dio para el regreso al fútbol y valoró la actitud del Millonario de ser el primero en dejar de jugar. También habló del entrenamiento prohibido de Riestra y de la realidad de algunos deportes en la Argentina.

FOTO ARCHIVO SOBRE EL ALMUERZO. / Alberto Fernández se reunió con Marcelo Gallardo hace un tiempo atrás y contó detalles.

El presidente de la nación, Alberto Fernández, habló ayer respecto de la situación del deporte en el marco de la cuarentena por la pandemia de coronavirus. Entre otros temas que abordó, se refirió a la reunión que mantuvo días atrás con el entrenador de River Marcelo Gallardo para empezar a diagramar el protocolo que permitirá en el futuro el reinicio del fútbol e hizo hincapié en las imágenes que se conocieron de Deportivo Riestra, equipo que entrenó sin permiso.

“Fue hace unos días. Fue un almuerzo. En realidad es un hombre al que respeto mucho por su conducta deportiva y su calidad deportiva como jugador y técnico. Lo convoqué para preguntarle porque, de algún modo, fue el primero que planteó el no jugar antes de la cuarentena. Y quise preguntar, que me contara un poco, cómo era la realidad. A mí me generó orgullo. Estuve hablando con él, viendo también lo que pasa en el mundo con el tema del fútbol", señaló el mandatario del país en diálogo con TyC Sports.

Fernández señaló que “sin ninguna duda” el fútbol es un tema “muy importante” para la sociedad, aunque recalcó: “Como todo deporte que se juega en equipo hay que tener mucha cautela y como deporte que convoca multitudes hay que tener cuidado".



SOBRE EL DEPORTIVO RIESTRA



Entre otros temas referidos a las distintas disciplinas deportivas que hay en el país, dejó su mirada sobre lo ocurrido con Deportivo Riestra, el equipo de Primera Nacional que durante los últimos días se descubrió que realizó entrenamientos en su predio sin recibir autorización: “No vi las imágenes, vi la noticia. Creo que hay que ser muy cuidadoso porque un plantel de fútbol nuclea a no menos de 20 jugadores y eso no está bueno. Además, los médicos señalan que siempre cuando hablamos nosotros generamos un efecto spray, por eso la recomendación de estar a un metro y medio de distancia. Cuando se hace deporte, existe también es efecto, y con el correr el efecto hace que las partículas vuelvan para atrás. No tengo idea de cómo lo hicieron en Deportivo Riestra, pero lo que sí me parece es que hay que ser muy prudentes".

Tomando los dos temas como parámetros, puntualizó sobre un diálogo que mantuvo con el Muñeco Gallardo y que aplica a la situación de los futbolistas de Riestra: “Gallardo me señaló una parte de tema que no tenía en cuenta. Muchos jugadores del ascensos, por ejemplo, son jugadores jóvenes que muchas veces viven con sus familias y provienen de lugares humildes. No es que se contagiará solamente el jugador, que seguramente tiene una vida saludable y puede recuperarse; contagia a su familia, a sus parientes. A su padre, su madre. Y ahí la cosa empieza a ser más difícil. Este es un planteo de los jugadores de River, ni pensar en los jugadores del ascenso, que no tienen las mismas condiciones económicas que tienen en los clubes grandes. Hay que ser prudentes con estas cosas”.

El Presidente diferenció la situación en Argentina de la realidad en Europa, donde de a poco van volviendo las competiciones deportivas. Explicó que en el Viejo Continente se está registrando una caída del virus, mientras que en nuestro país, más precisamente en el área metropolitana, día a día aumentan los casos.

“Gallardo me comentaba que había que pensar en un modelo de entrenamiento que demandaría un mes y medio o dos meses para que los jugadores vuelvan a tener capacidad competitiva. Recién ahí habría que pensar en volver a jugar sin público y aprovechar la televisación. También les serviría a los clubes los ingresos porque todo esto les ha generado problema económico serio”, se explayó Fernández.

Y, en ese sentido, agregó: “Tengo mucho interés porque el deporte y el fútbol vuelvan, pero veo muchas complicaciones”.



Otras frases destacadas de Alberto Fernández:



- Automovilismo: “Parece haber solo un conductor arriba del auto, pero hay una escudería y mucha gente que se mueve en torno al auto. El deporte puede empezar a pensarse en la medida que se haga posible hacerse sin riesgos. Si hay riesgos, que se cumplan las cuestiones protocolares”.



- Deporte olímpico: “Hay deportes individuales que parecen tener un riesgo menor si se cumple con los protocolos. (Matías) Lammens me comentaba que trabajó en los protocolos del Comité Olímpico. El tema es más complejo en los deportes colectivos porque hay roces, fricción y mucha más cercanía. Ahí los protocolos se hacen más difíciles de hacer. También creo que el Estado no está para promover el fútbol, que es un deporte profesional y tiene muchos sponsors, sino que está para promover estos deportes que hacen los atletas casi en soledad y sin mucho apoyo. Es una preocupación que el deporte olímpico no se caiga, por eso hemos hecho los protocolos para que vuelvan a entrenar con el propósito de que, si los Juegos Olímpicos se disputan, mandemos nuestros representantes en las mejores condiciones. El deporte olímpico necesita el apoyo del Estado”.



-El apoyo a los clubes en tiempos de crisis: “Todos los clubes tienen trabajadores y empleados. Con el ATP hemos ayudado a muchísimos clubes, pagando el sueldo de los que trabajan ahí. Hoy tienen menos ingresos porque no juegan al fútbol o muchos socios dejan de pagar las cuotas. Para nosotros los clubes son muy importantes, que nadie lo dude. Es mucho más que un lugar de divertimento, es un lugar de construcción social, donde se forma el espíritu. Cuando un chico empieza a practicar deporte y a conocer las reglas, empieza a entender lo que es la disciplina, que hay reglas que respetar y que, si esto no se hace, hay castigos. Hemos ayudado mucho a los clubes y los volveremos a ayudar porque para nosotros son centrales para el desarrollo social, no solo para el deporte”.



-La propuesta de mudar los partidos del fútbol al NOA: “Todo es posible, pero si yo saco a un jugador de Buenos Aires y lo llevo a Formosa, donde no hubo casos de coronavirus, el riesgo de llevar el virus existe. No es todo tan simple. Esta es una pelea contra lo desconocido, no tenemos certezas de nada”.



-La vuelta de Messi al fútbol en España: “Seguramente vamos a estar viendo fútbol español. Ojalá pronto podamos hacer eso en Argentina. Para los que somos futboleros y somos fanáticos de nuestros equipos, no tener el fútbol es una carencia muy grande. Nosotros hemos logrado contener el tema (del virus), pero no logramos superarlo. Vayamos despacio y, mientras tanto, disfrutemos a Messi en el Barcelona porque siempre es una dicha verlo jugar”.