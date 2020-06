En Atlético esperan definiciones Deportes 07 de junio de 2020 Redacción Por La “Crema”, como otros tantos clubes de la principal categoría de ascenso del país están al aguardo de saber cómo seguirá la competencia. La dirigencia ya trabaja en el rearmado del próximo plantel.

Desde AFA no dan confirmaciones. La espera de los clubes continúa, aunque ahora ya necesitan tener precisiones sobre cómo seguirá el torneo de la Primera Nacional. Atlético de Rafaela es uno de ellos.

Claudio Tapia, presidente de AFA, dijo hace algunos días atrás que los ascensos se definirán en la cancha, postura que desde la ‘Crema’ es vista con buenos ojos. Lo que no se define es la forma.

En un primer momento la idea era jugar las nueve fechas que le restan a la competencia y así poder continuar con lo planificado de antemano. Esta semana hasta surgió una nueva versión –extraoficial-, que podrían darse hasta cuatro ascensos. Esto fue desmentido y se mantienen los dos ascensos y en cancha.

Por barrio Alberdi, los directivos esperan dichas definiciones para saber en qué momento, según lo que rija el gobierno nacional con el confinamiento, el plantel podrá volver a los entrenamientos. Sumado a las habilitaciones que se dieron en la provincia desde este lunes (para deportes de práctica individual), la expectativa es mayor.

Atlético no escapa a dichas generalidades y en el mientras tanto, sus dirigentes, trabajan en la conformación del plantel post-30 de junio, fecha en la cual finalizan 16 contratos. “Pondremos jugadores del club” “Vamos a jugar con los chicos del club”, reconocieron en los últimos días los máximos referentes del fútbol albiceleste.