Ledesma espera la autorización

El entrenador del seleccionado argentino de rugby, Mario Ledesma, señaló ayer que está esperando "el "permiso" del Gobierno para volver a entrenar al equipo, pese a la pandemia de coronavirus, con el objetivo de jugar el Rugby Championship 2020 ante Nueva Zelanda, Australia y Sudáfrica. "Estamos esperando la autorización del Gobierno para que podamos volver a entrenar en alguna de las burbujas sanitarias del país" dijo Ledesma, entrenador del equipo argentino que fue eliminado en la primera fase del Mundial de Japón 2019, según informó "A Pleno Rugby".

El entrenador, de 43 años, añadió: "Todos nos encontramos con muchísimas ganas sabiendo que hay escenarios que se pueden dar y otros que no. Con los 59 jugadores convocados vamos a trabajar en grupos reducidos".

Ledesma confía en que el Championship se va a jugar y no sucederá como el Super Rugby, que se canceló y dejó a la franquicia de Jaguares con muchas dudas sobre su futuro, especialmente tras la ida del entrenador Gonzalo Quesada a dirigir en Francia. "Estoy seguro que se va a jugar el Rugby Championship 2020. Está buenísimo lo que se está haciendo en Nueva Zelanda, Australia y Sudáfrica, volviendo a la actividad, porque nos dan esperanza de que se va a jugar" dijo el ex primera línea de Curupaytí, Narbone, Castres, Clermont de Francia y Los Pumas.

En cuanto al escenario con el que se va a encontrar cuando se reanuden las prácticas, Ledesma explicó: "La vuelta a la actividad es dispar, porque hay chicos que no corren hace 3 meses". "Queremos -dijo- igualar esa capacidad física antes de la pretemporada, no queremos empezarla demasiado temprano sino acomodarla para la vuelta a los partidos".

La posibilidad más concreta para que Championship pueda jugarse se daría si lo organiza Australia y todos los cotejos se jugarían allí a partir de octubre. Es inviable que se jueguen cotejos en los cuatro países.