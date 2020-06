Reapertura de parques temáticos de Universal Internacionales 07 de junio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO ARCHIVO UNIVERSAL STUDIOS. Los parques de Orlando funcionan desde el jueves.

MIAMI, Estados Unidos, 7 (AFP). - Nada colabora más a la imagen de que las cosas están empezando a volver a la normalidad en Florida que el hecho de que ya hay parques temáticos abiertos en Orlando.

La mayor concentración de turistas en el estado (que en el último año fueron más de 110 millones de personas) se da en el centro, justamente para visitar estos famosos parques.

Universal abrió oficialmente sus puertas el jueves, después de una prueba piloto de dos días durante miércoles y jueves a la que sólo estaban invitados aquellos que tienen pase de entradas anuales.

Claro que, como todo en el mundo, esta reapertura post-coronavirus se da bajo nuevas reglas de higiene y comportamiento.

El resort está compuesto por tres parques diferentes que habían estado cerrados desde marzo: los Estudios Universales de Florida, la Isla de la Aventura y la Bahía Volcán.

Al llegar ya no alcanza con mostrar una entrada. Para poder ingresar a cualquiera de los parques, las personas tienen que completar un cuestionario para demostrar que no presentan síntomas relativos al Covid-19 y deben autorizar que se les tome la temperatura, no permitiéndole acceder a quien presente más de 38 grados.

Durante todo el tiempo que se permanezca dentro de los parques, los visitantes tienen que usar máscaras. Las excepciones son los niños menores de 2 años y las personas con problemas respiratorios.

Esta regla parece sencilla, pero según comentarios, en el parque Bahía de Volcán se ve a mucha gente sin máscara tapabocas. Esto se debe a que se trata de un parque de agua y la norma en el estado indica que en las piscinas no es necesario utilizar máscaras.

A los visitantes también se les está pidiendo que respeten la distancia social en todo momento. De hecho, el piso de los parques ha sido marcado de manera tal que con cruces se pueda ver donde es seguro pararse.

Para poder ofrecer más espacio, también se ha disminuido la cantidad de gente que se acepta dentro del parque a la vez. En esta primera etapa, se trabajará a un 50 por ciento de su capacidad.