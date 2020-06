Djokovic duda sobre el US Open Deportes 07 de junio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

"Jugar en Nueva York es difícil, diría que imposible", resumió el serbio Novak Djokovic, número uno del tenis mundial, al expresar sus dudas sobre la realización del US Open este año en un Estados Unidos devastado por la pandemia. "El protocolo que se aplica para poder jugar en Flushing Meadows es extremo e imposible de cumplir", agregó "Nole", conceptos similares a los que había expresado el español Rafael Nadal, N°2 del ranking.

A las dudas expresadas por el último campeón del torneo se sumaron las de quien ocupó ese mismo trono un año antes y que las expuso durante una entrevista con la televisión serbia antes de su regreso a las canchas. Será en un torneo de exhibición en Belgrado previo al cual Djokovic enumeró las dificultades que podrían llevarlo a desertar del US Open, que lo vio campeón también en 2011 y 2015 y finalista en otras cinco oportunidades. "Nos someterán a dos o tres test de Covid-19 semanales, deberemos dormir cerca del aeropuerto sin tener acceso a Manhattan y tendremos derecho a que nos acompañe una sola persona del equipo", explicó, según reseña ANSA.

"Esta decisión no tiene en cuenta que nosotros solemos viajar con entrenadores, preparadores físicos y fisioterapeutas", destacó al advertir sobre su posible deserción del último Grand Slam de la temporada. "Veremos", dijo al respecto aunque reconoció: "Entiendo que existen cuestiones financieras y contractuales que generan obligaciones, pero me parece todo muy complicado", completó Djokovic.

Sin mencionar las revueltas que se suceden desde el asesinato de George Floyd a manos de la policía de Minneapolis hace 12 días en todo Estados Unidos y a las que Nueva York tampoco escapa.

"Si el torneo fuese hoy, no iría, pero dentro de dos meses todo puede cambiar", decía Nadal hace pocos días sobre el US Open, que se jugará en agosto y habitualmente es el último Grand Slam del año, "privilegio" que esta vez recae en Roland Garros.

El Abierto de Francia, que se disputa sobre polvo de ladrillo y donde Nadal suma 12 coronas, las últimas tres en fila, está previsto este año para septiembre tras haber sido postergado debido a la pandemia.