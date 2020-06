Programa de asistencia a los clubes

En el marco del Plan de asistencia financiara para sectores productivos y clubes, el Ministerio de Desarrollo Social, a través de la Secretaría de Deportes, inició la inscripción al Registro provincial de Entidades Deportivas de asistencia económica no reembolsable para instituciones deportivas.Para solicitar el aporte, las instituciones no deberán integrar las actividades exceptuadas en ninguno de los decretos nacionales y provinciales del aislamiento social, preventivo y obligatorio de la emergencia Covid-19. Para solicitar los aportes, deberán enviar nota institucional al correo electrónico [email protected] con los datos que se detallan a continuación:Personería Jurídica (si posee o no); Estado de la subsistencia; Personería Deportiva (si posee); CUIT (si posee); cantidad de socios; cantidad de disciplinas deportivas (detallar); cantidad de empleados (detallando su condición); si la institución es beneficiaria de la bonificación en los servicios de luz y agua que realiza el Gobierno Provincial y, si ha sido beneficiario del Programa ATP impulsado por los Ministerios de Desarrollo Productivo, de Economía y de Trabajo de la Nación.Estos datos son de vital importancia para la implementación de los programas provinciales en el marco de la emergencia sanitaria y serán indispensables para ser incluidos en el Registro provincial de Entidades Deportivas.