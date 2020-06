Agencias de turismo, habilitadas para abrir

Con muchas expectativas, con la aplicación de los protocolos correspondientes y con el deseo de volver a trabajar luego de tres meses de inactividad, las agencias de turismo de la ciudad, desde este lunes podrán abrir sus locales para recibir a sus clientes.

Desde la Cámara de Agentes de Viajes y Turismo de Rafaela y la Región informaron que aquellos ciudadanos que quieran hacer consultas sobre futuros viajes que se puedan habilitar o reprogramaciones, podrán consultar a sus agentes de viajes, en que horario podrán acercarse a los locales.

Beatriz Bartomioli, titular de una de las agencias de turismo de Rafaela e integrante de la Cámara, explicó que “hicimos trámites ante la Municipalidad, ya que en esta etapa es cada ciudad la que debe resolver la modalidad de habilitación, y la idea es comenzar sobre todo para que cada uno pueda atender a sus clientes, poder aclarar dudas, analizar si hay planes que les puedan interesar. Queremos tener nuevamente ese contacto personalizado; ese es fundamentalmente el objetivo de la apertura”; declaró.

“Se va a hacer con todos los protocolos que se exigen por esta emergencia del Covid-19, se va a atender de a una o dos personas dentro del local y con horario reducido. No todas las agencias van a operar con el mismo horario y hay agencias que todavía no van a abrir. Tenemos la habilitación pero eso lo decide cada uno”, precisó Bartomioli.

A su vez señaló que “la idea es un acercamiento con la gente, más allá de que en todo este tiempo estuvimos trabajando por redes, whatsapp, canales electrónicos; pero no es lo mismo. Además tenemos pendientes muchas reprogramaciones para poner al día, aunque están en marcha, faltan terminar de concretar”.

Por otra parte la integrante de la Cámara de Agentes de Viajes y Turismo de Rafaela y la Región, afirmó que “queremos ir preparándonos, viendo si se abre algo en los próximos meses, hay planes muy flexibles para períodos posteriores de viajes. Igualmente es todo muy incierto por ahora.

Al ser consultada sobre la posibilidad del regreso de los viajes entre provincias sin circulación de Covid-19, Bartomioli dijo que “se están estudiando corredores turísticos entre provincias que no tengan problemas sanitarios, pero aún no hay determinaciones. Creemos que este tipo de viajes se pueden habilitar a fines de julio, principio de agosto”.

Por otra parte se refirió a la posibilidad de apertura de los aeropuertos para el 1° de septiembre, en donde se habilitarían los vuelos internacionales, aunque eso según dijo es relativo. A su vez confesó que hoy por hoy las compañías internacionales, presionan para que esto se adelante, pero por ahora la incertidumbre es muy grande.