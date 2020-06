ANSeS: denuncias ante posibles estafas

Ante la implementación del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y la difusión de múltiples hechos de fraude en diversos puntos del país -cuyo denominador común resulta ser el referido beneficio-, la ANSeS informa que se encuentran habilitados los canales de denuncia para este fin en su página web: www.anses.gob.ar. Las mismas pueden canalizarse a través de los siguientes medios:Por escrito: mediante correo postal en la Av. Paseo Colón 329, 5° Piso, CABA, de 8 a 16 horas. Por teléfono: al número 130, de 7 a 20 horas. Por e-mail: escribiendo a [email protected] En este sentido, y con el objetivo de evitar posibles estafas y fraudes, la ANSES recuerda que: todos los trámites son gratuitos y no requieren la intervención de gestores ni intermediarios; no debe abonarse suma alguna de dinero para acceder al beneficio. En tanto ANSeS no solicita telefónicamente ni por WhatsApp datos personales de cuentas bancarias, ni claves de ningún tipo, en ningún caso. No debe entregarse a terceras personas: Clave de la Seguridad Social, DNI original o fotocopia ni ningún tipo de datos. El beneficiario deberá corroborar que la información personal cargada en la cuenta de MI ANSeS sea correcta; y las entidades bancarias no deben efectuar ningún tipo de descuento sobre el IFE.Días pasados, el gobierno nacional convalidó el otorgamiento de un nuevo pago de $ 10.000, a liquidarse este mes en concepto de Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), a través del Decreto 511/2020 publicado el viernes en el Boletín Oficial. La norma precisa que el IFE será otorgado a las personas que se encuentren desocupadas; se desempeñen en la economía informal; sean monotributistas inscriptos en las categorías A y B; monotributistas sociales y trabajadores y trabajadoras de casas particulares, siempre que cumplan con los determinados requisitos.El beneficiario debe ser ciudadana o ciudadano argentino nativa, por opción o naturalizado, residente en el país, o extranjero con residencia legal en la Argentina no inferior a dos años anteriores a la solicitud, y tener entre 18 y 65 años. No puede percibir el o la solicitante o algún miembro de su grupo familiar, si lo hubiera, ingresos por trabajo en relación de dependencia registrado en el sector público o privado; ser monotributistas de categoría C o superiores ni régimen de autónomos; ni recibir prestación por desempleo.Tampoco deben cobrar el o la solicitante o algún miembro de su grupo familiar, jubilaciones, pensiones o retiros de carácter contributivo o no contributivo, sean nacionales, provinciales, municipales o de la ciudad de Buenos Aires; ni planes sociales, salario social complementario, Hacemos Futuro, Potenciar Trabajo u otros programas sociales nacionales, provinciales o municipales, a excepción de los ingresos provenientes del Progresar.Quedan exceptuados de todos estos requisitos los titulares de derecho de las asignaciones universales por Hijo (AUH) y por Embarazo (AUE). La nueva ronda del IFE comenzará a cobrarse a partir del próximo lunes.