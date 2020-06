"Va a costar volver al ritmo de antes" Deportes 07 de junio de 2020 Redacción Por El nadador federado Brandon Capri analizó cómo repercute la dificultad de ingresar a la pileta. La natación aún no está habilitada.

(D.G.)-. Mientras las flexibilizaciones a la cuarentena, y en el caso de nuestra provincia ahora con la etapa denominada distanciamiento social, van alcanzando al deporte de manera paulatina, continuamos nuestra serie de notas con deportistas de la ciudad, que como prácticamente todos, han modificado de manera bastante abrupta sus métodos de entrenamiento debido a la pandemia.

En este caso para conocer cómo se fue intentando adaptar Brandon Capri, nadador federado de Rafaela que representa al Club Unión de Sunchales, en un tiempo donde -si no hubiese aparecido el Covid 19- lo encontraría en el tramo final de la preparación para uno de sus principales objetivos de la temporada, como el campeonato Nacional de Invierno.

Recordemos que Brandon tiene marca mínima para tres pruebas: 50, 100 y 200 metros pecho, en la categoría junior. «La verdad que se siente la falta del entrenamiento en agua», reconoció durante la charla, en la que no respondió las siguientes preguntas:

– Brandon, ¿el Nacional de invierno en qué fecha estaba programado y dónde? ¿La CADDA ya lo suspendió?

– Para el Nacional de invierno todavía no estaba definida la sede, y la fecha era tentativa, se iba a hacer entre principios y mediados de agosto. Aún no informaron nada si lo iban a suspender.

– ¿Este torneo es uno de los objetivos más importantes del año para vos?, teniendo en cuenta que habías clasificado en varias pruebas.

– Si, es un torneo importante sin dudas. Pero también otro de los objetivos para este año es seguir bajando los tiempos, para poder lograr mejor posición en el ranking.

– ¿Cuándo fue la última vez que pudiste entrar a entrenar a la pileta? y, después, en cuarentena ¿qué pudiste hacer como entrenamiento?

– La última vez que me metí a la pileta a entrenar fue el 14 de marzo, después hubo algunos días de calor que pude nadar un poco en la pileta de mi casa atado con una soga. Pero el entrenamiento que estamos haciendo ahora es solamente ejercicios de gimnasio, entrenamiento en seco que le llamamos.

– Para un nadador estar tres meses sin entrar a la pileta, ¿ya es un lapso tiempo que puede hacer perder todo un año deportivo?

– Yo no diría un año perdido, pero si que va a costar un poco volver al ritmo de antes. Vamos a tener que trabajar duro en el agua cuando podamos volver.

– Personalmente, ¿cómo ves el tema de la natación para habilitarse, no sólo en Santa Fe sino a nivel nacional? Creo que en Europa ya empiezan a moverse de a poco.

– Yo creo que en un tiempo no muy lejano ya podremos volver de a poco a las piletas, por lo menos un rato para estimular distinto el cuerpo, obviamente con todos los recaudos que haya que tener. Sé que en otros países ya hay nadadores de elite que están entrenando, y espero que nosotros también podamos volver a hacerlo.