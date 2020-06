El automovilismo se va abriendo en el interior Deportes 07 de junio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

La última vez que hubo carreras fue el 15 de marzo y no está claro en qué momento las autoridades nacionales empezarán a evaluar las actividades competitivas deportivas. El automovilismo viene sufriendo demasiado los largos plazos de la cuarentena. Sin embargo, no todas son malas señales.

En este tramo hasta fin de mes es probable que en algunos lugares del interior argentino, empiece a tener flexibilidad, con los correspondientes protocolos, al menos en prácticas y pruebas. Los protocolos a nivel nacional ya fueron elevados hace más de diez días a las autoridades que evaluarán cada situación, por lo que urge tener al menos las primeras respuestas ante un panorama preocupante hacia el futuro. El Ministro de Turismo y Deporte Matías Lammens tiene la respuesta.

Es alentador saber que en la semana que pasó, en varios lugares del país ya se aprobó la reapertura de autódromos para las prácticas zonales, tal los casos de Comodoro Rivadavia en Chubut, Oberá, Posadas, Apóstoles y Eldorado en Misiones, Laboulaye en Córdoba y se agregó Concordia en Entre Ríos. Una provincia con mucha fuerza en el automovilismo como Santa Fe se sumó en las últimas horas con la habilitación para la reanudación de la práctica del automovilismo a partir de este lunes. Los autódromos que estarían habilitados para las pruebas serían Rosario, Rafaela y San Jorge, de acuerdo a los protocolos a presentar.

Podrían sumarse nuevos escenarios de Córdoba como Alta Gracia y probablemente también Río Cuarto. En San Luis, la Federación ya redactó su protocolo que será presentado para que el automovilismo local y zonal pueda volver a la actividad. Mismo camino transita Salta, quien también empezaría con sus categorías locales a reactivar la actividad. En este caso, no cierra las puertas a especialidades nacionales.

Sin embargo, aún no se conocen fechas para el regreso de la actividad a nivel nacional. Con el movimiento de algunos autódromos del interior se han sumado nuevos reclamos como el de los pilotos. Falta menos, pero ya ha sido un camino muy largo.