"Nosotros también existimos"

FOTO ARCHIVO NA PEDIDO Y QUEJA./ El campeón del TC hizo público su pensamiento.

BUENOS AIRES, 7 (NA) - El arrecifeño Agustín Canapino, múltiple campeón del automovilismo argentino, le pidió ayer a Alberto Fernández que no se "olvide" del deporte motor, al aludir al almuerzo que el Presidente de la Nación compartió con el entrenador de fútbol de River, Marcelo Gallardo.

"No te olvides de nosotros que también existimos", fue la súplica de Canapino, campeón vigente del Turismo Carretera, por el regreso del automovilismo a las pistas, cuya competencia oficial está suspendida desde marzo pasado a todo nivel. En las últimas semanas, en varios lugares del país se aprobó la reapertura de los autódromos para las prácticas zonales, como en Comodoro Rivadavia, Oberá, Posadas, Apóstoles, Eldorado, Laboulaye y Concordia (Entre Ríos), mientras que Alta Gracia (Córdoba) se sumaría en los próximos días.

El 26 de mayo pasado, los referentes del automovilismo nacional le presentaron al Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación el protocolo que quieren implementar para poder retomar la actividad, en medio de la pandemia de coronavirus.

Horas después de los anuncios del presidente de la Nación, Alberto Fernández, que extendió la cuarentena hasta el 21 de junio, además de brindar detalles de ciertas particularidades de acuerdo a cada región del extenso país, los reclamos desde el automovilismo se ampliaron. En este caso, Canapino expuso su pedido a través de las redes sociales, en el que además se comparó con el fútbol, luego de la reunión que reveló el Presidente este viernes. "Ah, y no seremos el fútbol pero algo de público tenemos...", afirmó el piloto, que graficó su pedido con una foto de la hinchada de Chevrolet.

Dentro de este deporte, se estima que hay unas 55.000 familias que dependen directa o indirectamente de la actividad en todo el país, entre competencias nacionales y zonales.