Dos mil personas trabajarán en Austria Deportes 07 de junio de 2020 Redacción Por FORMULA 1, APERTURA

FOTO ARCHIVO CRECE LA EXPECTATIVA./ Charles Leclerc, uno de los pilotos de Ferrari, que hará pruebas en Fiorano antes del debut.

BUENOS AIRES, 7 (NA) - Unas dos mil personas trabajarán durante el Gran Premio de Austria que se llevará a cabo el próximo 5 de julio en el marco de la primera fecha del Campeonato Mundial de Fórmula 1 2020 y todas deberán cumplir con las normas de seguridad por la pandemia de coronavirus. Así lo informó el asesor deportivo del equipo Red Bull, Helmut Marko, quien estuvo involucrado en el armado del protocolo sanitario para llevar a cabo la competencia automovilística.

En ese sentido, afirmó que esa cantidad de gente "no será tan diferente de lo habitual" para un evento en el circuito austríaco de Spielberg. Marko indicó que en la citada carrera se verá "poco más de 2.000 personas" trabajando en el circuito, de las cuales 1.600 son los integrantes que conforman el plantel estable de la categoría, entre miembros de equipo, representantes de la FIA, proveedores técnicos y personal de la organización.

"También habrá unos 500 asistentes deportivos", manifestó el dirigente austríaco al referirse a los banderilleros y a los oficiales de pista. Y agregó: "Cada miembro debe cumplir con las normas de seguridad, es decir, la máscara y la distancia, en la medida de lo posible".

Por otro lado, remarcó la buena gestión que hizo el país europeo ante el coronavirus, dado que sus números son muy positivos. Tras disputarse esta competencia, la segunda carrera de la temporada será nuevamente en el circuito austríaco, el 12 de julio, y la misma llevará el nombre del primer Gran Premio de Estiria (región donde se encuentra la pista de Spielberg) y se la denominó así para no repetir el nombre del evento que se corre una semana antes.



ASEGURADOS OTRO AÑO

El GP de Bélgica de F1, al igual que el GP de Hungría, no contará con la presencia de público, hecho que reducirá drásticamente los ingresos, pero ante esta situación, Liberty Media accedió a extender el presente contrato por un año más como compensación. Así, Spa-Francorchamps asegura su presencia hasta 2022.

Si bien el contrato entre el Gran Premio de Hungría y Liberty Media era hasta la temporada 2026, por la pandemia de coronavirus y la imposibilidad de contar con público en la presente temporada, ambas partes llegaron a un acuerdo para extender la relación por un año más. “Discutimos con Liberty Media cómo compensar la falta de ganancias de esta temporada, porque el costo de la organización no es menor al de realizar un evento a puerta cerrada. Hicimos nuestro mejor esfuerzo durante las discusiones para lograr un buen trato tanto para el país como para el deporte, incluso en estos tiempos tan difíciles. No podemos entrar en detalles, pero la tarifa que pagamos varía en caso de un evento abierto”, comentó Zsolt Gyulay, CEO de Hungaroring.

El GP húngaro de este 2020 está programado para el fin de semana del 17 al 19 de julio, por la tercera fecha del calendario.



PRUEBAS DE FERRARI

En Fiorano, su pista privada de ensayos, la escudería Ferrari realizará una serie de ensayos con Sebastian Vettel y Charles Leclerc antes del inicio de la temporada en Austria, imitando lo que anunción Mercedes con su test en Silverstone.

A diferencia del equipo campeón mundial, utilizará el auto de 2018 para que lo conduzcan Lewis Hamilton y Valtteri Bottas, Ferrari lo hará con el actual SF71H que calzará los neumáticos Pirelli de exhibición.

Como está reglamentado, el equipo italiano deberá anunciar con 72 horas de antelación su prueba a la FIA. Estos serán los primeros kilómetros que realicen Vettel y Leclerc, luego del último ensayo registrado sobre fines de febrero, y antes de viajar a Australia.