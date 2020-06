Una nueva fecha Deportes 06 de junio de 2020 Redacción Por BUNDESLIGA

Friburgo derrotó ayer 1-0 a Borussia Mönchengladbach, como local, y se ubicó en la octava posición con 41 puntos, lo que lo acerca a la zona de clasificación a la próxima UEFA Europa League, en el comienzo de la trigésima fecha de la Bundesliga.

El ingresado Nils Petersen (ST 13 min) anotó el único gol del encuentro, jugado a puertas cerradas por la pandemia de coronavirus en el Schwarzwald-Stadion, de Friburgo.

Borussia Mönchengladbach, que quedó cuarto con 56 unidades, terminó con 10 jugadores por la expulsión del francés Alassane Plea (ST 22 min) por doble amonestación.

Sigue hoy: 10:30hs Leverkusen vs B. Múnich, Frankfurt vs Mainz 05, Dusseldorf vs Hoffenheim y Leipzig vs Paderborn, mientras a las 13.30hs se enfrentarán Borussia Dortmund vs Hertha Berlin.

La fecha continuará el próximo domingo a las 10.30 con dos encuentros, Union Berlin ante. Schalke 04 y Werder Bremen frente al Wolfsburgo, mientras a las 13.00 Augsburgo será local del Colonia.