Quesada no sigue como entrenador de Jaguares

El Head Coach se alejó de la franquicia argentina, en la cual se encuentra el rafaelino Mayco Vivas, tras confirmarse que no habrá Super Rugby este año y ante la incertidumbre respecto del 2021. Su futuro está en Europa. Vuelve al Stade Francais de París.

En la tarde de ayer se confirmó que Gonzalo Quesada deja de ser el entrenador de Jaguares. Tras conocerse la suspensión del Super Rugby de este año y ante la casi segura ausencia de la franquicia argentina en la próxima edición del 2021, el Head Coach confirmó su salida del cargo y su futuro estará en Europa: regresará al Stade Français París.

“¡Hasta pronto Gonzalo Quesada! El entrenador argentino continuará su carrera como Head Coach del Stade Français París. Su paso por Jaguares será recordado por siempre en el rugby argentino. ¡Muchas gracias por tu compromiso, entrega y convicción en todos estos años! ¡Hasta pronto!”, fueron las palabras que utilizó Jaguares en sus redes sociales para anunciar la salida de Quesada del equipo.

De esta manera, Quesada deja su cargo al frente de la franquicia argentina en el Super Rugby luego de casi dos años de gestión (había reemplazado a Mario Ledesma en agosto de 2018). Este será el segundo ciclo del ex jugador de Los Pumas como entrenador del conjunto francés, equipo con el que ganó el TOP 14 en el 2015 y el European Challenge en 2017. El argentino viajará a Francia en los próximos días y será presentado con una conferencia de prensa.

“Sigo convencido que la mejor decisión en mi carrera de entrenador fue haber aceptado volver a Argentina. Quería esto marque mi vida y mi carrera, y fue lo que pasó", sostuvo Quesada. Asimismo, respecto de su futuro, agregó: “Es un lindo desafío volver a un club como Stade Français donde viví cosas muy fuertes. Pero también hay tristeza porque Jaguares era el lugar donde quería estar”.

El entrenador aclaró que la ausencia de competencia en el 2020 fue lo que determinó su salida. Sin embargo, aclaró que Jaguares seguirá existiendo y no descartó volver a dirigir al equipo en un futuro.

Jaguares corre serios riesgos de quedarse afuera de la edición 2021 del certamen debido a la negativa de los equipos de Australia y Nueva Zelanda de trasladarse hasta Sudáfrica y Argentina. Según publicó el sitio Rugby Champagne días atrás, la franquicia argentina seguirá compitiendo, aún cuando no sea incluido en la próxima edición del Super Rugby. Este nuevo certamen podría incluir a los conjuntos sudafricanos (Sharks, Stormers, Blues y Lions) y también a otros del continente americano, de países como Estados Unidos, Canadá y Uruguay.

Esta merma en la calidad de la competición podría causar serias bajas en Jaguares. Es muy posible que muchos de los actuales integrantes del equipo decidan irse a Europa para obtener mejores contratos y tener otro tipo de roce internacional. La de Quesada es la primera de varias bajas que se avecinan.