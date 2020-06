El presidente Fernández consultó a Gallardo por la situación del fútbol

BUENOS AIRES, 6 (NA). - El presidente Alberto Fernández reveló ayer que se comunicó con el entrenador de River, Marcelo Gallardo, para que le explique "cómo es la situación del jugador y cómo se podría volver" a la actividad deportiva en medio de la pandemia de coronavirus.

"Lo consulté para que él me explique cómo es la situación del jugador y cómo se podría volver. Él es un gran técnico y su equipo fue el primero en tener una manifestación en contra de jugar ante el riesgo de contagio y tuvo toda la razón del mundo", expresó. .

De esta manera, el mandatario bancó la decisión de Gallardo y del plantel de River que no se presentó a jugar frente a Atlético Tucumán por la primera fecha de la Copa Superliga, cuando la pandemia de coronavirus arrancaba en la Argentina.

El pasado 14 de marzo debía disputarse el mencionado partido, pero un día antes River anunció que no se iba a presentar debido al avance del coronavirus a pesar de que la AFA y la Superliga le habían advertido que podía ser sancionado por no jugar ya que el resto de los equipos sí disputaron sus respectivos encuentros.

En ese momento, River informó a través de un comunicado que "siguiendo las sugerencias de la Organización Mundial de la Salud y atentos a las distintas resoluciones del Gobierno nacional y la Ciudad de Buenos Aires en relación con la pandemia de coronavirus, el club permanecerá cerrado en su totalidad a partir del sábado 14 de marzo por tiempo indeterminado".

La entidad dijo que con esa medida se buscó "resguardar la salud de los socios, los empleados y las miles de personas que concurren diariamente a las distintas actividades que se realizan en la institución".

En diálogo con El Trece, Fernández manifestó además: "Según me contó Gallardo, un equipo necesita más o menos dos meses de entrenamiento para volver a la actividad concreta del fútbol".

Además Fernández señaló que "los tests rápidos" desarrollados por el Conicet "pueden ayudar a volver a los entrenamientos, con todos los protocolos que hoy existen en Europa", pero no dio indicios acerca de la reanudación de las prácticas.

"Todos extrañamos el fútbol, también es parte de un divertimento social y todos somos hinchas de algún equipo, pero tenemos que ser muy cuidadosos", comentó el Presidente de la Nación.

Finalmente el mandatario dijo: "Vamos a autorizar deportes individuales de los deportistas olímpicos, el problema lo tenemos con los deportes colectivos porque tenemos que evitar la aglomeración de personas".